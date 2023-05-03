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Мурманская область. Арктика (16+)03.05.23 18:00

Только каждый пятый работодатель требует от удалённого сотрудника информацию о фактическом месте работы

Массовая удалёнка уходит в прошлое, дистанционная работа законодательно оформлена и регламентирована компаниями: дополнительные сведения о месте работы интересуют только 2 из 10 работодателей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Большинство работодателей, у которых есть сотрудники на удалёнке, не нуждается в информации, откуда работает дистанционный персонал: «Главное, чтобы вовремя было сделано задание, а где именно работает сотрудник, не имеет значения». Каждый пятый работодатель считает, что сообщать эти сведения сотрудник обязан: «Нужно понимать, где находится сотрудник, в случае потребности его срочного вызова в офис или на объект»; «Просто обязан — и всё. Чаще всего это влияет на качество удаленных связей в системе»; «В связи с тем, что в рабочее время за безопасность и здоровье работника работодатель несет ответственность».

Среди персонала на удалёнке сообщают непосредственному руководителю о своём местоположении в рабочее время 3 из 10: каждый десятый по требованию работодателя, еще 18% по собственной инициативе.

За год компании стали реже требовать сведения о том, откуда именно работают дистанционные сотрудники, а сами работники на удалёнке — реже сообщать это.

Фото: https://gov-murman.ru

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