Только каждый седьмой россиянин считает допустимым публично выяснять отношения с работодателем

Большинство россиян не стремится к публичности трудовых споров. Лишь один из семи считает подобные действия допустимыми. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство россиян негативно относится к публичному обсуждению трудовых споров (84%): причём каждый второй уверен, что подобное категорически недопустимо, а каждый третий — скорее против подобного. Лишь 16% опрошенных в той или иной степени считают приемлемым «вынос сора из избы»: 7% абсолютно убеждены в этом («Работа — это не личная жизнь, поэтому публичность здесь допустима»; «Публичность — основа демократического процесса»), 9% скорее поддерживают выход во внешнюю сферу («Могут поступить предложения по разрешению конфликта, которые изначально человек не видит или не понимает»; «Зависит от масштаба беспредела»; «Страна должна знать работодателей, нарушающих законодательство»).

Мужчины проявляют несколько бо́льшую склонность к публичности в разрешении конфликтов: 22% мужчин (12% «однозначно да» и 10% «скорее да») против 11% женщин (3% «однозначно да» и 8% «скорее да») считают это допустимым.

Молодёжь в возрасте до 35 лет проявляет более высокую склонность к публичному обсуждению рабочих конфликтов (18%), чем те, кто старше (14% среди опрошенных 35+). Вполне возможно из-за того, что поколения 1990—2000 гг. буквально «выросли» в соцсетях и мессенджерах, и границы «личное/публичное» у них размыты.

Россияне с доходом от 100000 рублей в месяц занимают наиболее жёсткую позицию против публичности (только 14% в той или иной степени за, 59% — категорически против). Респонденты с зарплатой 50—100 тысяч рублей чаще склонны допускать публичное обсуждение конфликтов (21%).

Опрошенные со средним профессиональным образованием значительно чаще поддерживают идею публичности (23%), а доля категоричных противников среди них минимальна (39%). Среди обладателей высшего образования картина иная: лишь 16% допускают вынесение споров в публичную плоскость, каждый второй категорически против такого подхода.

Время проведения опроса: 29 августа — 2 сентября 2025 года.