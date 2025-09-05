В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась7 сентября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию»
Мурманская область. Арктика (16+)
05.09.25 14:00

Только каждый седьмой россиянин считает допустимым публично выяснять отношения с работодателем

Большинство россиян не стремится к публичности трудовых споров. Лишь один из семи считает подобные действия допустимыми. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство россиян негативно относится к публичному обсуждению трудовых споров (84%): причём каждый второй уверен, что подобное категорически недопустимо, а каждый третий — скорее против подобного. Лишь 16% опрошенных в той или иной степени считают приемлемым «вынос сора из избы»: 7% абсолютно убеждены в этом («Работа — это не личная жизнь, поэтому публичность здесь допустима»; «Публичность — основа демократического процесса»), 9% скорее поддерживают выход во внешнюю сферу («Могут поступить предложения по разрешению конфликта, которые изначально человек не видит или не понимает»; «Зависит от масштаба беспредела»; «Страна должна знать работодателей, нарушающих законодательство»).

Мужчины проявляют несколько бо́льшую склонность к публичности в разрешении конфликтов: 22% мужчин (12% «однозначно да» и 10% «скорее да») против 11% женщин (3% «однозначно да» и 8% «скорее да») считают это допустимым.

Молодёжь в возрасте до 35 лет проявляет более высокую склонность к публичному обсуждению рабочих конфликтов (18%), чем те, кто старше (14% среди опрошенных 35+). Вполне возможно из-за того, что поколения 1990—2000 гг. буквально «выросли» в соцсетях и мессенджерах, и границы «личное/публичное» у них размыты.

Россияне с доходом от 100000 рублей в месяц занимают наиболее жёсткую позицию против публичности (только 14% в той или иной степени за, 59% — категорически против). Респонденты с зарплатой 50—100 тысяч рублей чаще склонны допускать публичное обсуждение конфликтов (21%).

Опрошенные со средним профессиональным образованием значительно чаще поддерживают идею публичности (23%), а доля категоричных противников среди них минимальна (39%). Среди обладателей высшего образования картина иная: лишь 16% допускают вынесение споров в публичную плоскость, каждый второй категорически против такого подхода.

Время проведения опроса: 29 августа — 2 сентября 2025 года.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Последние комментарии

Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
Ольга
03.09.25 15:54
Нет там таких курсов! *** Ольга, обратите внимание на дату сообщения - 2022 год. Скорее всего их уже и не должно быть. Редакция
Комментарий к новости:Для северянина доступны курсы по оказанию первой медицинской помощи в рамках проекта «Здоровое будущее» от Высшей партийной школы
-

-

