Только каждый третий россиянин одобряет введение курса семьеведения в школах

Только каждый третий россиянин — за введения курса семьеведения во всех школах России. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активных граждан из всех округов страны.

Госдуме предложили сделать курс «Семьеведение» обязательным для школьников по аналогии с «Разговорами о важном», включив его в федеральную программу. Предмет предназначен для учеников 5—9 классов и помогает формировать у детей ценности крепкой семьи и брака. Сегодня он преподается в 40 регионах страны в качестве внеурочной деятельности.

Стоит ли с нового учебного года ввести «Семьеведение» во всех школах России? Согласно данным опроса, каждый третий россиянин (34%) поддерживает эту идею, считая важным прививать любовь к семье. 4 из 10 выступили против, опасаясь, что это создаст дополнительную нагрузку для детей, а полученные знания не пригодятся в будущем.

Каждый четвертый (26%) затруднился с ответом («Это актуально в 9—11 классах, но не в 5-ом»).

Среди женщин сторонников семьеведения больше, чем среди мужчин (39% против 30% соответственно). Опрошенные в возрасте от 35 до 45 лет реже одобряют законопроект (29%), чем те, кто младше (35%), и те, кто старше (38%).

Неоднозначно оценили инициативу и родители учеников 5—9 классов: 35% — за, 41% — против, каждый четвертый (24%) затруднился с ответом.

Время проведения опроса: 21—24 апреля 2025 года.