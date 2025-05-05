В Мурманской области определены региональные победители и призёры конкурса школьных музеевЗаполярные спортсмены показали высокий уровень подготовки на чемпионате и первенстве России по савату
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.05.25 18:00

Только каждый третий россиянин одобряет введение курса семьеведения в школах

Только каждый третий россиянин — за введения курса семьеведения во всех школах России. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активных граждан из всех округов страны.

Госдуме предложили сделать курс «Семьеведение» обязательным для школьников по аналогии с «Разговорами о важном», включив его в федеральную программу. Предмет предназначен для учеников 5—9 классов и помогает формировать у детей ценности крепкой семьи и брака. Сегодня он преподается в 40 регионах страны в качестве внеурочной деятельности.

Стоит ли с нового учебного года ввести «Семьеведение» во всех школах России? Согласно данным опроса, каждый третий россиянин (34%) поддерживает эту идею, считая важным прививать любовь к семье. 4 из 10 выступили против, опасаясь, что это создаст дополнительную нагрузку для детей, а полученные знания не пригодятся в будущем.

Каждый четвертый (26%) затруднился с ответом («Это актуально в 9—11 классах, но не в 5-ом»).

Среди женщин сторонников семьеведения больше, чем среди мужчин (39% против 30% соответственно). Опрошенные в возрасте от 35 до 45 лет реже одобряют законопроект (29%), чем те, кто младше (35%), и те, кто старше (38%).

Неоднозначно оценили инициативу и родители учеников 5—9 классов: 35% — за, 41% — против, каждый четвертый (24%) затруднился с ответом.

Время проведения опроса: 21—24 апреля 2025 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходит с ИТ-сферой Мурманской области: у кого самые высокие и низкие зарплаты, легко ли попасть в ИТ и кого там ждут особенно сильно?
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире23:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)23:25«Дело для настоящих мужчин». Художественный фильм (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Что происходит с ИТ-сферой Мурманской области: у кого самые высокие и низкие зарплаты, легко ли попасть в ИТ и кого там ждут особенно сильно?-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 42 копейки, евро прибавило 7 копеек-PRO Энергетику (18+)Работники Кольской АЭС завоевали первое и второе место в конкурсе электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом» по охране труда-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 мая-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Для дропперов готовят уголовную ответственность
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»