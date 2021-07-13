Только каждый третий россиянин считает недопустимым искать новое место работы втайне от работодателя

Россияне стали чаще утверждать, что нельзя искать работу, не уведомив текущего работодателя, хотя 6 из 10 по-прежнему считают, что афишировать поиск новой работы перед руководством не стоит. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 работодателей и 1600 экономически активных граждан их всех округов страны.

Среди экономически активных россиян 61% считает корректным поиск нового рабочего места, не уволившись с предыдущего. Только каждый третий считает неправильным искать новое место втайне от работодателя: 28% респондентов за то, чтобы предупреждать работодателя, что подыскивают новое место, ещё 5% считают, что нельзя искать работу, продолжая трудиться на старом месте.

Мужчины чаще женщин убеждены в том, что уходить в никуда нельзя и это нормально — искать работу, не уволившись с предыдущей (67% против 53%): «Двух недель по ТК РФ вполне достаточно!». Женщины же чаще выступают за открытый поиск работы (35% против 22% среди мужчин): «При взаимном уважении между сотрудником и работодателем, конечно, лучше предупредить». Респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц чаще остальных отмечали, что можно заниматься поиском работы, не уведомляя работодателя с текущего места работы (72%).

Для 53% работодателей поиск нового места работы сотрудником, который ещё не уволился, также в порядке вещей. Для 4 из 10 работодателей важно знать, что сотрудник ищет новое место: «Это честная позиция! Ценных сотрудников будем удерживать» Ещё 5% считают такое поведение некорректным: «За две недели, положенные по закону, порой невозможно подобрать адекватную замену».

Рынок труда становится более цивилизованным. По сравнению с аналогичным исследованием 2008 года, россияне стали чаще утверждать, что необходимо предупреждать работодателя о поиске нового места работы: 23% в 2008 году и 28% сейчас.