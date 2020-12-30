Только не Скорпион! Комплектовать штат по знакам зодиака вынуждены рекрутёры 4% компаний

Рекрутерам 4% компаний приходится учитывать совместимость знаков зодиака при подборе персонала. К такому заключению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Вопрос: «Учитывается ли в вашей компании совместимость знаков зодиака при подборе персонала?» — вызвал справедливое негодование у подавляющего большинства рекрутеров (93%). «Средневековье!»; «Знаки зодиака не используем. Считаем данный подход не научным».

Все позиции, конечно, никто на астрологическую совместимость не проверяет. Но все же бывают в практике менеджеров по персоналу запросы подобрать специалистов определенных знаков зодиака на некоторые позиции — о них рассказали 4% опрошенных: «Зависит от прихоти руководителей»; «Финдир просил найти ему ассистента, Весы по знаку зодиака»; «Руководитель отдела продаж на полном серьёзе брал на работу только Раков, продавали, и правда, неплохо».