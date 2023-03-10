Только так куётся Победа: оказана поддержка в рамках акции «Север помогает»

Девушки Екатерина Ивкова и Марина Горбунова, жительницы военного городка Спутник Мурманской области, каждое воскресенье изготавливают окопные свечи, чтобы отправить их в зону специальной военной операции.

«Администрация Печенгского округа обратилась к Екатерине с просьбой оказать помощь и изготовить для мобилизованных ребят из Печенгского округа партию окопных свечей, - прокомментировал глава округа, заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Кузнецов. – Екатерина откликнулась с удовольствием, выражаю ей и девушкам - помощницам огромное спасибо за личный вклад в поддержку наших военнослужащих! Ваша помощь – неоценимый вклад! Ваши мужья, отцы, братья за нас там, а мы за них тут. Только так куётся Победа! Спасибо!».

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/zhenshiny-posyolka-sputnik-peredali-okopnye-svechi-mobilizovannym-bojcam-iz-pechengskogo-okruga