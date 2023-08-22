Только треть местных работодателей общаются с подчиненными по вопросам их профессионального и карьерного развития

В рамках опроса hh.ru проведенного среди соискателей во всех федеральных округах России стало известно, что лишь треть местных (29%) работодателей уделяют внимание карьерному росту своих подчиненных и обсуждают с сотрудниками их карьерные планы.

Исследование hh.ru показывает, что в местном сегменте бизнеса всё ещё плохо развит паттерн обратной связи и общение между руководителем и подчинённым. Так, лишь 29% опрошенных в регионе заявили, что руководитель проводит с ними встречи по вопросам профессионального развития. Причём из числа этих опрошенных лишь 8% могут попасть на подобную встречу каждый месяц. А вот 21% обсуждают с руководством карьерные вопросы не чаще одного раза в год. В свою очередь две три (71%) посетовали, что вообще никогда не касались в разговоре с начальством темы своего карьерного развития и профессионального роста.

Более того, в 70% случаев респонденты заявили, что в их компаниях вообще не принято давать обратную связь. Похвастаться форматом «360», когда работу каждого сотрудника в команде оценивали коллеги из разных отделов и руководство, смогли лишь 2% счастливчиков. 14% местных респондентов в регионе отметили, что в их компании и подчиненный, и руководитель могут давать оценку друг другу. 14% заявили, что в компании оценка идет в одностороннем порядке и только со стороны руководства.

Как выяснилось, наиболее открытыми к своими сотрудникам и готовыми не только дать обратную связь, но и принять её, оказались топ-менеджеры из банковской и финансовой сферы (23%), сферы дизайна (23%), искусства, маркетинга, науки и образования. С другой стороны, наибольшие проблемы с конструктивным диалогом по рабочим вопросам с руководством испытывают представители бухгалтерской сферы, госслужащие, строители и специалисты в сфере закупок.