Только треть жителей Северо-Западного федерального округа довольны своей зарплатой

Чаще всех недовольство уровнем оплаты труда выражают представители профессиональных сфер «Безопасность» и «Наука, образование» (по 77% опрошенных здесь зарплата не устраивает), «Госслужба, НКО» (73%) и «Медицина, фармацевтика» (71%). Тех, кто доволен своей зарплатой, больше всего в сферах «Консультирование» (44%), «Высший менеджмент» (42%), «Закупки» (41%), «Добыча сырья» (39%) и «Управление персоналом» (38%).

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей регионов СЗФО и выяснила, довольны ли они своей заработной платой и как сильно она должна вырасти, чтобы полностью устраивать трудящихся.

Уровень текущей зарплаты устраивает только 31% жителей СЗФО (причем лишь 8% однозначно довольны своим доходом, еще 23% - скорее довольны, чем нет). 62% жителей регионов СЗФО сообщили, что нынешняя заработная плата их не удовлетворяет. Остальные затруднились ответить.

Чаще всех недовольство уровнем оплаты труда выражают представители профессиональных сфер «Безопасность» и «Наука, образование» (по 77% опрошенных здесь зарплата не устраивает), «Госслужба, НКО» (73%) и «Медицина, фармацевтика» (71%). Тех, кто доволен своей зарплатой, больше всего в сферах «Консультирование» (44%), «Высший менеджмент» (42%), «Закупки» (41%), «Добыча сырья» (39%) и «Управление персоналом» (38%).

20% трудящихся в регионах СЗФО признали, что их заработок должен вырасти более чем в два раза, чтобы его уровень их полностью устраивал. Еще 32% хотели бы, чтобы их текущая зарплата увеличилась ровно в два раза. 17% трудящихся в регионе отметили, что им не хватает прибавки в 40-50%, чтобы зарплата их удовлетворяла. 21% будут полностью довольны оплатой труда, если она увеличится на 20-40%. И лишь 6% опрошенным будет достаточно роста на 10-20%.

Чаще всего о необходимости увеличения зарплаты более чем в два раза говорили представители сфер «Наука, образование» (39%), «Высший менеджмент» (34%) и «Госслужба, НКО» (29%), ровно в два раза – в сферах «Искусство, развлечения, массмедиа» (38%), «Консультирование» (36%) и «ИТ, интернет, телеком» (33%) (наглядно на диаграмме).