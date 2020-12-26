Только у 14% россиян сбережений хватит на полгода жизни без зарплаты

Финансовые эксперты считают, что оптимальный размер «подушки безопасности» должен быть равен среднему уровню доходов за 5—6 месяцев. Среди россиян в случае потери всех источников дохода только 14% смогут продержаться за счет накоплений полгода и более. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» изучил отношение россиян к финансовому учёту и планированию, опросив 1600 респондентов из всех округов страны.

Больше половины экономически активных россиян (53%) ведёт примерный учёт своих доходов и расходов. Такая модель финансового поведения чаще свойственна женщинам (55% против 50% среди мужчин). Ещё 14% россиян ведёт строгий учёт личных финансов. Чаще это мужчины (16% против 12% среди женщин) и респонденты от 45 лет (20%). Треть опрошенных (33%) совсем не ведет учет своих доходов и расходов. Такое отношение к личным финансам больше свойственно молодёжи до 24 лет (37%), а также респондентам с доходом менее 50 тысяч рублей (36%).

Почти половина россиян (40%) планирует свои доходы и расходы на минимальный срок — менее полугода, 18% — на срок от полугода до года. На длительный срок (более года) просчитывают свой бюджет 12% опрошенных: чаще это удается мужчинам (14% против 10% среди женщин). Почти треть россиян (30%) вообще не планирует свои доходы и расходы: такое поведение больше свойственно опрошенным старше 45 лет (33%), а также респондентам с доходом от 30 до 50 тысяч рублей (32%).

У 40% россиян совершенно нет сбережений. Чаще других о таком положении рассказывают опрошенные старше 45 лет (46%). Ещё 14% респондентов смогут прожить на свои сбережения менее месяца — чаще это молодёжь до 24 лет (19%). Каждый пятый россиянин (20%) в случае потери доходов продержится на своих сбережениях от 1 до 3 месяцев, ещё 12% — от 3 месяцев до полугода. 7% опрошенных сообщили, что их сбережений хватит на полгода—год, ещё у 7% — более чем на год.

За год количество россиян, не ведущих учёт своих доходов и расходов, выросло на 4 процентных пункта. Число россиян, совершенно не планирующих бюджет, по сравнению с 2019 годом выросло почти на треть — с 21% до 30%.

Среднестатистический россиянин, имеющий сбережения, сможет продержаться за их счёт только 4 месяца.