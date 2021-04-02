Только вертолётом можно долететь - в ЗАТО г.Островной вылетит ещё одна винтокрылая машина с продовольствием

В Белом море сохраняется сложная ледовая обстановка, не позволяющая теплоходу «Клавдия Еланская» с грузом продуктов питания прийти в ЗАТО г. Островной в расчётные сроки. По текущему прогнозу Северного морского пароходства, судно должно прибыть в Островной в 10.00 3 апреля. Однако прогноз может корректироваться, поэтому Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области принято решение в любом случае отправить в закрытый город ещё один вертолёт с продовольствием.

Вертолёт вылетит из Мурманска завтра в 10 часов, обратный вылет из Островного намечен на 12.30. Предварительно планируется перевозка 1650 кг жизненно важных продуктов, в том числе детского питания и 5 пассажиров, в том числе двоих детей 5 и 8 лет.

С предложениями и пожеланиями по составу перевозимого груза жители Островного могут обратиться в местную администрацию по телефону +7 (81558) 500-12. Особенно важен выбор детского питания – он достаточно индивидуален, и, обратившись по указанному телефону, можно заказать доставку продукта нужного производителя.

За актуальной информацией о местоположении теплохода «Клавдия Еланская» и уточнениями прогноза его прибытия в Островной необходимо обращаться в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области по телефону +7 (8152) 486-870, либо написать сообщение в любой из аккаунтов министерства в социальных сетях.