Только вертолётом можно долететь: в Мурманской области планируют ежегодно выполнять более 160 вылетов санавиации

С целью развития системы оказания скорой медицинской помощи с использованием санитарной авиации в Мурманской области разработана стратегия развития санитарной авиации до 2030 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Служба оказывает медицинскую помощь в труднодоступных районах, осуществляет медицинскую эвакуацию пациентов, оказывает консультативную поддержку медицинским специалистам в отдаленных населенных пунктах с целью оказания экстренной специализированной медицинской помощи как наземным, так и воздушным транспортом. Для оказания медицинской помощи в труднодоступных и удалённых районах используется вертолёт. В рамках стратегии планируется ежегодно выполнять более 160 вылетов.

В Мурманской области ежегодно растёт количество выполняемых санитарных заданий: с 1225 в 2022 году до 1411 в 2025 году. За последние пять лет служба выполнила порядка 1000 вылетов. Ежегодно эвакуируется более 700 пациентов. В 2025 году эвакуированы 708 человек, из них 225 детей транспортировано для оказания специализированной помощи.

Служба оснащена современными системами мониторинга и новейшими аппаратами жизнеобеспечения. Исключительная надёжность и высокая производительность позволяют быть уверенным в безопасности и непрерывном мониторинге пациента во время транспортировки.

Стратегия развития санавиации разработана в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и стратегического плана «На Севере – жить!». Она направлена на обеспечение доступности и качества медицинской помощи в экстренной и неотложной формах.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561753/#&gid=1&pid=1