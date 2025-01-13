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Мурманская область. Арктика (16+)13.01.25 18:00

Тони Старк, Шерлок Холмс, Глеб Жеглов и Бэтмен — именно этих персонажей россияне хотели бы видеть в качестве своих руководителей

К такому выводу пришли эксперты опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Отвечая на не вполне серьёзный вопрос, кого из героев кино и сериалов хотели бы видеть в качестве своего руководителя, россияне чаще всего называли Тони Старка из «Железного человека» (6% голосов). На втором месте — такие разные, но очень харизматичные персонажи, как Шерлок Холмс, Глеб Жеглов и Бэтмен (по 5%). На третьем месте — две сильных русских женщины: Катерина Тихомирова («Москва слезам не верит») и Людмила Калугина («Служебный роман»). Компанию им составляют Макс Отто фон Штирлиц («Семнадцать мгновений весны»), Грегори Хаус («Доктор Хаус») и Терминатор (по 4%).

По 3% голосов опрошенных набрали Шилов Роман («Ментовские войны»), Миранда Пристли («Дьявол носит «Прада»), Андрей Быков («Интерны») и Филипп Преображенский («Собачье сердце»). Работать под началом Альбуса Дамблдора («Гарри Поттер») и Россомахи («Люди Икс») мечтают по 2% опрошенных.

По 1% отдали предпочтение Саше Белому («Бригада»), Джокеру и Сергею Глухареву («Глухарь»).

Среди множества других киногероев россияне называли Минерву Макгонагалл («Гарри Поттер»), Шурика, Джеймса Бонда, Джордана Белфорта («Волк с Уолл-стрит»), Остапа Бендера («Двенадцать стульев»), Марию Швецову («Тайны следствия»), товарища Сухова («Белое солнце пустыни»), Тони Сопрано («Клан Сопрано»), Джека Воробья («Пираты Карибского моря»), Дэдпула, Чудо-женщину, Виктора Ковина («Тайны следствия»), Джона Уика, Шелдона Купер («Теория большого взрыва»), Густаво «Гус» Фринга («Во все тяжкие»), Аарона Глассмана («Хороший доктор»), Индиану Джонса, Кэрри Брэдшоу («Секс в большом городе»), Коррадо Каттани («Спрут»), Родиона Меглина («Метод») и прочих.

В 2024  году Тони Старк отвоевал первое место - в 2023-ем  лидировали Жеглов и Штирлиц.

Время проведения открытого опроса: 20—26 декабря 2024 года.

 

Фото: https://in.pinterest.com/pin/marvel--66920744447734265/

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