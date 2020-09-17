Тонны песка, соли, топлива – флотская столица готова к зимним холодам

Зимнее содержание Североморска сегодня стало главной темой рабочего совещания под руководством руководителя муниципалитета. Уже ставшую традиционной встречу с представителями коммунальных организаций глава ЗАТО Владимир Евменьков провёл в режиме скайп конференции.

О готовности к предстоящему зимнему сезону доложили руководители ключевых ресурсоснабжающих предприятий. В «МЭС» за лето провели основные ремонты, сформировали запас топлива, котельное оборудование исправно. Готовы к зиме компании «Водоканал» и «Оборонэнерго». Все необходимые работы на предприятиях проведены.

Основной подрядчик, отвечающий за содержание улично-дорожной сети – ООО «СеверАвто», также заверил, что зима не застанет врасплох. 31 единица техники обслужена и готова к эксплуатации. Компания приобрела новый грейдер, 100 тонн соли, 1,5 тысячи тонн песка. Запасы эти будут пополняться.

Провели подготовку к холодам и управляющие компании. Впрочем, наличие у них пескосоляной смеси, мест её хранения, готовность техники и необходимых инструментов предстоит проверить контролирующему органу – комитету по развитию городского хозяйства. Рейды пройдут в ближайшие три недели.