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Мурманская область. Арктика (16+)19.03.20 10:30

Тонущий рубль пытается ухватиться за коррекционный рост стоимости нефти

Обвал нефти ниже 25 долларов за баррель происходит на фоне ожидаемого беспрецедентного дисбаланса спроса и предложения на мировом рынке, который является худшим со времен Второй мировой войны, сказал РИА «Новости» управляющий директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Владимир Цупров.

Мировые цены на нефть стремительно падают. Так, 18 марта вечером марка Brent подешевела до минимума с 12 мая 2003 года, пробив вниз отметку в 25 долларов за баррель.

«К сожалению, критический уровень не достигнут, потому что ожидается огромный дисбаланс спроса и предложения на рынке нефти. Поэтому нефть может упасть и ниже 25 долларов за баррель, и ниже 20 долларов за баррель. Это беспрецедентная история сейчас – дисбаланс спроса и предложения. Такого не было, наверное, со времен Второй мировой войны», — сказал он.

С его точки зрения, это означает, что рубль будет, скорее всего, падать и дальше. «Нижние уровни по рублю будут зависеть от того, до какого уровня упадет нефть и как долго там задержится. А сейчас этого сказать никто не может. Ситуация беспрецедентная, поэтому все прогнозы сейчас несколько бессмысленны», - добавил он.

Коррекционный рост стоимости нефти марки Brent резко ускорился сегодня утром и превышает 5,5%, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть коррекционно растут после падения до минимума за 17 лет, WTI дорожает на 11%

В среду в ходе торгов цены на нефть падали на 13-21%. Нефть марки Brent дешевела до минимума с 12 мая 2003 года, 26 долларов за баррель, WTI - до минимума с 1 марта 2002 года, 23 доллара за баррель.

В 10.01 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 80,2651 рубля. По отношению к последней сделке 18 марта доллар снизился на 60,49 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 3,05 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» упал к последней сделке на 90 копеек и составил 87,4269 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, вырос. Рост составил 3,54 рубля.

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