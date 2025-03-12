ТОП-10 ДОСТАВОК РОЛЛОВ В МУРМАНСКЕ. АКЦИИ И СКИДКИ. СУШИ И РОЛЛЫ В ГОРОДЕ МУРМАНСК - ВКУСНО И НЕДОРОГО

«Чиббис» составил рейтинг доставок суши города Мурманск на основе реальных отзывов, написанных обычными людьми.

Расскажем про вкусные суши и роллы, бесплатную доставку, отличные акции и скидки, а также про бесплатные блюда за баллы от Chibbis. Делай заказ и получай одно блюдо в подарок.

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Заказать роллы

1. Ресторан «Амигос Еда»

Бесплатная доставка при заказе от 795 рублей.

Хиты продаж: ролл Тундра, ролл Калифорния, ролл Филадельфия.

Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!

Ролл Запеченный спайси лосось;

Пицца Ранч;

Пицца Сливочная.

Ресторан «Амигос Еда» - 97% положительных отзывов и отличные роллы

Примеры отзывов

Виктория

Быстрая доставка, как всегда очень вкусно!

Заказ: Сырные палочки, Креветки Темпура, Пицца Ранч 25 см., Морс Чёрная смородина 0,3 л.

Александр

постоянно заказываю очень вкусно,особенно хочется отметить очень быструю скорость доставки, не каждое заведение может похвастаться такой скоростью!

Заказ: Паста ветчина и грибы, Салат Цезарь с курицей, Запеченные спайси лосось, Вок с овощами в соусе Терияки, Пицца Маргарита 30 см.

Елена

Взяли на пробу рулетики с брусникой - очень вкусно! Вношу их в список «любимчиков»☺️

Заказ: Рулетики «Брусника», Пицца Ранч 25 см., Комбосет Голодные гринго 25 см

2. Ресторан «Красный Дракон»

Бесплатная доставка при заказе от 1200 рублей.

Хиты продаж: ролл Хьюстон, ролл Сенсей, ролл Аристократ.

Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!

Ролл Темпура лосось;

Ролл Запеченный Краби;

Ролл Темпура Краб.

Ресторан «Красный Дракон» - 92% положительных отзывов и отличные роллы

Примеры отзывов

Дарья

Все вкусно, быстро, как всегда!) заказываю бизнес-ланчи здесь уже года 4, очень сытно

Заказ: Бизнес Ланч из 4-х блюд, Запеченный, Филадельфия с сыром, Соевый соус 30мл

Елена Юрьевна Вакорина

Очень вкусно, всегда на высоте Решилась впервые попробовать том ям, влюбилась с первой ложки

Заказ: Темпура лосось, Том Ям, Филадельфия, Студенческая 25см

Лиза

Всë очень вкусно, упаковано красиво, доставка быстрая

Заказ: Запеченные маки, Дон Пепперон, 2 × Палочки бамбуковые, 2 × Васаби 8 гр, Картофель фри + соус на выбор, Тутти-фрутти

3. Ресторан «Pizza Mafia»

Бесплатная доставка при заказе от 850 рублей.

Хиты продаж: ролл Филадельфия в угре, ролл Эби Калифорния, ролл Калипсо с угрём и креветкой.

Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!

Сливочный с лососем суп;

Маргарита пицца амер;

Wok M Вегетарианский.

Ресторан «Pizza Mafia» - 88% положительных отзывов и отличные роллы

Примеры отзывов

Константин

все сделали вкусно и привезли быстро, отличный ресторан, отличная доставка

Заказ: Wok M с цыпленком гриль, Пепперони 25 см (толстое с сыром), Чай Rich Lemon 0,5 л

Карина

Спасибо! Пицца была вкусная! Доставка быстрая!

Заказ: Пикантный цыплёнок сулугуни пицца амер 25см, Прошутто Фунги 25 см (толстое с сыром), Сливочно-чесночный соус

Andrés

доставка выше всяких похвал. всё укомплектовано как надо. абсолютно довольны

Заказ: Пикантный цыплёнок сулугуни пицца амер 25см, Хет Трик, Картофель фри с сырным соусом, Наггетсы

4. Ресторан «Сакура»

Бесплатная доставка при заказе от 850 рублей.

Хиты продаж: ролл Королевская креветка, ролл Калифорния, ролл Овощной XL.

Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!

Ролл Сэнсей XL;

Ролл Сырный краб;

Ролл Фреш краб.

Ресторан «Сакура» - 85% положительных отзывов и отличные роллы

Примеры отзывов

Татьяна

Отлично!! Доставка быстрее обещанного, вкус великолепный! Спасибо.

Заказ: Ролл с огурцом, Сырный XL запечённый ролл, Ролл Калифорния, Пицца 4 сыра 40 см на толстом с сыром

Елена

Привезли заказ за 30 минут, что не может не радовать)) курьер умничка

Заказ: Запечённый, Wok M По-китайски

Юлия

Безумно вкусные суши!!! Первый раз попробовали суши без риса, это вообще огонь

Заказ: Овощной XL ролл, Калифорния в темпуре, Аяши, Кето с лососем и креветкой ролл, Креветки в кляре, Муви

5. Ресторан «Суши Wok»

Доставка 100 рублей при заказе от 350 рублей.

Хиты продаж: ролл Королевская креветка, ролл Калифорния, ролл Овощной XL.

Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!

Пицца Маргарита амер;

Пицца Прошутто фунги итал;

Ролл Крабик мин.

Ресторан «Суши Wok» - 85% положительных отзывов и отличные роллы

Примеры отзывов

Валерия

Всегда заказываю одни и те же роллы, очень вкусно! И быстрая доставка в течении часа. Роллы были свежие, на уровне с премиум сегментом

Заказ: Ролл Филадельфия с тигровой креветкой, Ролл темпура с креветкой, Краб запечённый суши 2шт, Ролл Румяный XL, Ролл Филадельфия в угре

Дарья

Очень понравилась пицца. Суши с угрём очень вкусные

Заказ: Wok сытный L, Wok морской М, Ролл с угрем, Запеченный сет, Пицца Прошутто фунги итал 25см

Анастасия

Быстрая доставка, хорошая упаковка, роллы все вкусные свежие большие красивые, палочки соус васаби имбирь в комплекте!

Заказ: Топовая пятерка, Крабик Хот запечённый мини ролл

6. Ресторан «Суши Фуд»

Бесплатная доставка при заказе от 1000 рублей.

Хиты продаж: ролл Сливочный угорь, ролл Филадельфия в беконе, ролл Нацу Маки.

Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!

Ролл Запеченная креветка;

Ролл Филадельфия;

Ролл Яки Кани Маки.

Ресторан «Суши Фуд» - 78% положительных отзывов и отличные роллы

Примеры отзывов

Елизавета

Большое спасибо) Все очень вкусно, доставка быстрая)

Заказ: Сет большой запеченный набор, Сет 100 кусков (сотня), Сет Филадельфия микс, 6 × Имбирь 30 гр, 3 × Васаби 15 гр, Картофель Фри

Денис

Самая быстрая доставка! Вкусно, просто, быстро!

Заказ: Бургер лайт с курицей, Суп сливочный с лососем, Мисо суп с лососем, Сет Серпантин, 2 × Спайси суши с угрем

Сергей Антонов

Все очень вкусно, доставка быстрая, курьер вежливый и опрятен. Спасибо)

Заказ: Сет большой запеченный набор, Акция №4

7. Ресторан «ТАКАО 51»

Доставка 50 рублей при заказе от 700 рублей.

Хиты продаж: ролл Радуга, ролл Вайб, ролл Краш.

Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!

Ролл Крабик;

Ролл Чикен наггетс;

Ролл Крабок.

Ресторан «ТАКАО 51» - 85% положительных отзывов и отличные роллы

Примеры отзывов

Светлана

Очень достойные роллы, соотношение цены и качества, спасибо персоналу!

Заказ: Крабик ролл, Популярный

Ирина

Всё очень вкусно, спасибо поварам, доставили раньше. Большое спасибо.

Заказ: Набор Дары морей, Онигири с тунцом 1 шт.

Алла

Выпишите, пожалуйста, повару премию. Все о-о-очень вкусно. Ничего не разваливается. Суши толстые с хорошей начинкой. Давно так вкусно не кушали. Спасибо

Заказ: Крабик ролл, Эби филадельфия, Мини ролл с креветкой, Шаверма с курицей, Мини ролл огурец

8. Ресторан «Суши Аки»

Доставка 50 рублей при заказе от 800 рублей.

Хиты продаж: ролл Острый с лососем, ролл Филадельфия, ролл Фирменный.

Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!

Ролл Аки краб;

Ролл Чикен спайси;

Ролл Запеченный с крабом.

Ресторан «Суши Аки» - 88% положительных отзывов и отличные роллы

Примеры отзывов

Мила

Вкусно как всегда, заказала сотруднице на день рождения, понравилось всем, все будут заказывать только у вас!

Заказ: Сет √2, Запеченный с крабом, Мидии в панцире

Виктор

это было нереально вкусно! Мне очень понравилось, рыбы не жалеют, красивенькие, ровненькие, все супер

Заказ: Калифорния, Эби сет

Михаил

Привезли быстрее, чем ожидал. Вкусно, буду заказывать ещё. Запеченка за баллы особенно зашла.

Заказ: Калифорния, Третий лишний

9. Ресторан «СушКи»

Бесплатная доставка при заказе от 1500 рублей.

Хиты продаж: ролл Канада лайт, ролл Окинава, ролл Банкай.

Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!

Ролл Капа маки;

Морс из брусники.

Ресторан «СушКи» - 93% положительных отзывов и отличные роллы

Примеры отзывов

Екатерина

Один из лучших суши ресторанов в городе!!

Заказ: Сет «Филамания», Морс из брусники 0.5 л, WOK соба с японскими наггетсами в соусе

Владимир

Заказом остался доволен. Цена-качество отлично!!!

Заказ: Сет «Филамания», Сет «Запечённый», Капа маки

Светлана

Как всегда на высоте! Не первый раз заказываем и никогда не подводили.

Заказ: Капа маки, Сет Цезарь, Пицца Пепперони

10. Ресторан «Суши Gold»

Бесплатная доставка при заказе от 800 рублей.

Хиты продаж: ролл Филадельфия Тунец, ролл Грин, ролл Калифорния.

Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!

Запеченный ролл тунец;

Имбирь;

Брусничный морс.

Ресторан «Суши Gold» - 87% положительных отзывов и отличные роллы

Примеры отзывов

Екатерина

Шикарные роллы! За суперскую цену, очень быстро доставили, всего за час! Очень хорошо)

Заказ: Запеченный ролл тунец, Сет «Лосось»

Полина

доставка вовремя, заказываю второй раз запеченые роллы, нравятся больше чем везде теперь

Заказ: Сет «Хан», Запеченный ролл тунец, Сет «Запеченный Гункан»

Сергей

очень вкусная пицца, суши просто огонь. Все быстро доставили. Пицца с хрустящим тестом просто бомба. всем советую

Заказ: Запеченный ролл краб, Пицца Охотничья, Пицца с ветчиной

Сделай свой день лучше – закажи на Chibbis самые вкусные роллы с доставкой на дом в твоем городе и выбери +1 блюдо в подарок.

И главное: не забудь оставить отзыв после заказа – пусть другие узнают, что тебе было вкусно.

ООО «Чиббис»

ИНН 2901254484

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