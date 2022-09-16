Топ-10 фактов о жителях Мурманской области, ищущих работу, или Портрет безработного от hh.ru

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала 15 тысяч актуальных резюме жителей Мурманской области и составила портрет типичного безработного.

1. 27% безработных из Мурманской области – люди в возрасте 26-35 лет, 23% – от 36 до 45 лет, 11% – в возрасте до 22 лет, по 10% – 22-25 лет и 46-55 лет. Самая малочисленная категория соискателей – это люди старше 55 лет (3%).

2. У 50% жителей Мурманской области, которые находятся в поисках работы, есть высшее образование, у 25% – среднее специальное. Интересно, что сейчас в регионе есть 26 соискателей со званием кандидатов наук.

3. Около 180 мурманчан (1%) в своих резюме написали, что в совершенстве знают английский язык. Но чаще всего встречаются начальный уровень (36%) и элементарный (23%).

4. Сегодня насчитывается около 50 соискателей из Мурманской области, которые претендуют на заработную плату свыше 300 тысяч рублей. Около 1400 человек рассчитывают на заработок от 100 до 300 тысяч. Самые распространенные ожидания по зарплате в регионе – 40-60 тысяч рублей (25% резюме), 30-40 тысяч (16%).

5. Самая популярная профессия среди жителей Мурманской области – менеджер по продажам, это 7% резюме. На втором месте – администратор (6%), на третьем – продавец (5%). Также мурманчане часто ищут работу водителем, секретарем (по 4%), делопроизводителем, оператором и инженером (по 2%). Самые непопулярные в Мурманской области профессии – это агроном, зоотехник, косметолог, парикмахер, андеррайтер, оценщик – в каждом случае речь идет менее чем о 0,1% резюме.

6. Чаще всего работу сегодня ищут мурманчане с опытом – на них приходится более половины резюме: у 53% стаж превышает шесть лет, у 14% – от трех до шести лет, у 10% – от года до трех. И только у 24% соискателей вообще нет опыта работы.

7. 95% жителей Мурманской области хотели бы найти работу в формате полной занятости. При этом 21% интересуются подработкой, 8% вполне готовы взяться за проектную работу, 4% находятся в поиске стажировки, а 1% соискателей готовы стать волонтерами.

8. Удаленный формат работы привлекает только 20% мурманчан, большинство же предпочитают стандартный полный день на территории работодателя (91%). Самый непривлекательный формат работы для жителей области – это вахта, отправиться куда-то на заработки готовы лишь 8%.

9. Каждый третий житель Мурманской области (32%) готов к переезду ради трудоустройства.

10. Чаще всего среди ключевых навыков у жителей Мурманской области можно встретить владение ПК (15%), умение работать в команде (12%), грамотную речь и организаторские навыки (по 8%), а также навыки деловой переписки (7%). Реже всего жители области указывают в резюме такие навыки, как организация мероприятий, 1С: Бухгалтерия, работа с кассой и проведение презентаций (в каждом случае – не более 1%).