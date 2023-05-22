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Мурманская область. Арктика (16+)22.05.23 12:00

Топ-10 самых «дорогих» вакансий в Мурманской области

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали более 7 тысяч вакансий, открытых сегодня в Мурманской области, и выделили десятку предложений с самой высокой зарплатой.

Средняя предлагаемая заработная плата в Мурманской области составляет 72205 рублей. При этом 4% вакансий предлагают доход как минимум в два раза больше – от 150000 рублей. 

Лидером в рейтинге самых дорогих вакансий в первой половине мая в Мурманской области стало предложение для заместителя регионального руководителя сервиса в  крупную дистрибьюторскую компанию, зарплата - от 210000 рублей на руки. Чтобы претендовать на должность, кандидату необходимо высшее образование (техническое), релевантный опыт не менее 5-ти лет и знание нормативных, методических и других материалов по организации ремонта оборудования.

На втором месте – вакансия заместителя директора по капитальному строительству от строительной компании. Среди требований – высшее образование (ПГС), знание законодательства в области строительной деятельности, порядка оформления документации, а также опыт работы не менее 5 лет в сфере строительства на руководящих должностях, отличные знания технологии промышленного строительства. Предлагаемая зарплата - от 200000 рублей на руки.

Третье место среди самых «дорогих» вакансий занимает предложение для судового врача с  зарплатой до 180000 рублей на руки. Среди требований к кандидату - диплом о высшем медицинском образовании, действующий сертификат Скорая Медицинская Помощь, сертификаты по программам BLS, ITLS и ACLS, подготовка по программам HUET или BOSIET, пакет морских документов для работы на судне (удостоверение личности моряка, загранпаспорт, СОЛАС, мореходная книжка), действующая медкомиссия.

Топ-10 самых «дорогих» вакансий в Мурманской области:

  1. Заместитель регионального руководителя сервиса, от 210 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/78365003;
  2. Заместитель директора по капитальному строительству, от 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/80058131;
  3. Врач судовой, до 180 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/78747050;
  4. Инженер АР, от 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/80638167;
  5. Технолог рыбоперерабатывающего производства (береговое), до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/80623157;
  6. Врач стоматолог-хирург, от 250 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/80498076;
  7. Горномонтажник подземный 4-5 разряда, от 160 000 до 180 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/79475627;
  8. Машинист самоходной машины («БелАз»), от 148 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/80454659»;
  9. Ведущий инженер ПТО, от 135 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/79883038;

10. Бизнес-партнёр по персоналу дивизиона, от 140 000 до 200 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/75775164.

Комментарии

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