Мурманская область. Арктика (16+)16.03.23 12:00
Топ-10 самых высоких зарплат марта: кому готовы платить до 250 тысяч рублей в Мурманской области
Не бывает плохого или хорошего времени для поиска или смены работы, но весной так и хочется обновляться! Работодатели при этом видя нарастающий кадровый дефицит в большинстве профессиональных сфер из-за нехватки специалистов и рабочих, всё активнее ищут работников и некоторым готовы платить зарплату в 5 раз выше средней рыночной.
Как сообщают эксперты hh.ru, в марте средняя предлагаемая зарплата в мурманских вакансиях составляет порядка 58000 рублей, что не превышает уровень средней российской зарплаты.
Эксперты hh.ru составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий месяца, на которые могут откликнуться жители Мурманской области прямо сейчас.
- Механик, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/77699538;
- Ведущий инженер строительного контроля, от 138 000 до 160 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/77750673;
- Управляющий сети магазинов, до 250 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/77718693;
- Горный диспетчер, от 180 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/77800047;
- Шеф-повар, от 100 000 до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/77685871;
- Бизнес-партнёр по персоналу дивизиона, от 140 000 до 200 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/75775164;
- Главный бухгалтер, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/77909206;
- Капитан маломерного судна, от 130 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/77513547;
- Исполнительный директор пироговой «Штолле», от 120 000 руб. на руки;
10. Водитель нефтевоза, от 187 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/77584322.
Комментарии
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Последние комментарии
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
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Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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