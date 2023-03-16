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Мурманская область. Арктика (16+)16.03.23 12:00

Топ-10 самых высоких зарплат марта: кому готовы платить до 250 тысяч рублей в Мурманской области

Не бывает плохого или хорошего времени для поиска или смены работы, но весной так и хочется обновляться! Работодатели при этом видя нарастающий кадровый дефицит в большинстве профессиональных сфер из-за нехватки специалистов и рабочих, всё активнее ищут работников и некоторым готовы платить зарплату в 5 раз выше средней рыночной.

Как сообщают эксперты hh.ru, в марте средняя предлагаемая зарплата в мурманских вакансиях составляет порядка 58000 рублей, что не превышает уровень средней российской зарплаты.

Эксперты hh.ru составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий месяца, на которые могут откликнуться жители Мурманской области прямо сейчас.

  1. Механик, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/77699538;
  2. Ведущий инженер строительного контроля, от 138 000 до 160 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/77750673;
  3. Управляющий сети магазинов, до 250 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/77718693;
  4. Горный диспетчер, от 180 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/77800047;
  5. Шеф-повар, от 100 000 до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/77685871;
  6. Бизнес-партнёр по персоналу дивизиона, от 140 000 до 200 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/75775164;
  7. Главный бухгалтер, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/77909206;
  8. Капитан маломерного судна, от 130 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/77513547;
  9. Исполнительный директор пироговой «Штолле», от 120 000 руб. на руки;

10. Водитель нефтевоза, от 187 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/77584322.

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