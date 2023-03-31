Топ-10 вакансий для мурманчан, которые не хотят стоять в пробках по утрам

Согласно одному из недавних исследований hh.ru, большая часть жителей СЗФО (69%) считает, что главное преимущество работы на «удалёнке» - это экономия времени и денег на дорогу до работы. Больше трети опрошенных в СЗФО (33%) считают, что благодаря дистанционному формату остается больше времени на сон, отдых и общение с близкими.

Нежелание стоять в пробках и тратить часы на дорогу до работы и обратно – одна из причин высокой популярности удалённой работы. По данным hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, такой формат занятости сегодня предлагают почти 60 тысяч вакансий по всей стране, откликнуться на них могут и жители Мурманской области.

Согласно одному из недавних исследований hh.ru, большая часть жителей СЗФО (69%) считает, что главное преимущество работы на «удалёнке» - это экономия времени и денег на дорогу до работы. Больше трети опрошенных в СЗФО (33%) считают, что благодаря дистанционному формату остается больше времени на сон, отдых и общение с близкими.

Более того анализ рынка труда говорит о том, что работодатели и сами не готовы отказаться от тренда на удаленку и продолжают наращивать число вакансий с дистанционным форматом работы месяц к месяцу. В ответ на это соискатели также увеличивают число откликов на такие вакансии – мода на удаленку продолжает жить (наглядно на диаграмме).

Интерес к удалённому, гибридному формату занятости пока что не ослабевает ни у работодателей, ни у соискателей. Так, на диаграмме видно динамику вакансий с удалённым форматом работы (красные столбцы) и уровень откликов на них (синие столбцы). Только за последний месяц доля откликов на удалённый формат работы дошла до 21%.

На протяжение нескольких лет спрос на дистант у соискателей не ослабевает. Доля вакансий с возможностью трудится на дистанте также растёт: 7,8% в феврале, что на 1,8% больше, чем в январе. Это, безусловно, тоже надо учитывать работодателям в борьбе за дефицитные кадры.

Служба исследований hh.ru составила ТОП-10 вакансий для соискателей, которые хотят тратить больше времени на сон и общение, а не на пробки.

1.Менеджер по транспортной логистике, от 80 000 руб. до вычета налогов;

2.Менеджер продаж B2B, от 80 000 до 150 000 руб. до вычета налогов;

3.Менеджер чатов, на дому, от 26 000 до 40 000 руб. на руки;

4.SMM-менеджер, до 25 000 руб. на руки;

5.Сметчик/инженер ПТО/инженер-проектировщик, от 50 000 до 100 000 руб. на руки;

6.Финансовый советник, от 200 000 руб. на руки;

7.Оператор call-центра (удаленно), от 34 500 до 45 000 руб. до вычета налогов;

8.Менеджер онлайн курсов со знанием английского языка, от 53 000 до 108 000 руб. на руки;

9.Специалист поддержки, от 26 000 до 40 000 руб. на руки;

10.Менеджер по решению инцидентов, от 45 000 до 60 000 руб. на руки.