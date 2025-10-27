В Печенгском округе и Киркенесе прошли митинги памяти, посвящённые 81-летию разгрома немецко-фашистских войск в ЗаполярьеДля учёных нет невозможного: они разработали средство, восстанавливающее зубную эмаль, и вывели личинок, поедающих пластик
Топ-10 высокооплачиваемых ИТ-вакансий: сколько работодатели готовы платить специалистам сферы в 2025 году

Эксперты hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали актуальные вакансии в сфере информационных технологий и выяснили, какие направления сегодня приносят ИТ-специалистам наибольший доход и какие навыки требуются в таких предложениях.

По данным hh.ru, в сентябре 2025 года медианная предлагаемая зарплата в ИТ-сфере по России составляет 90 тысяч рублей, а ожидаемая — 100 тысяч.  Среди регионов с самыми высокими предлагаемыми зарплатами для ИТ-специалистов лидируют Москва (135,2 тысячи), Санкт-Петербург (100 тысяч), Новосибирск (86,5 тысячи), Екатеринбург (86,4 тысячи) и Казань (81,8 тысячи). В десятку также вошли Краснодар, Иркутск, Ростов-на-Дону, Красноярск и Нижний Новгород.

Редкие и востребованные компетенции позволяют кандидатам претендовать на позиции с доходом, значительно превышающим региональную медиану. Специалисты hh.ru отобрали примеры таких вакансий и выделили ключевые навыки, которые в них требуются. Многие из указанных компетенций можно подтвердить на карьерной платформе от hh.ru, что повышает шансы кандидатов на более высокую зарплату.

Топ-10 высокооплачиваемых ИТ-вакансий: 

  • Senior Delphi разработчик, до 450 000 ₽ за месяц, на руки. Навыки: Delphi, WinAPI, DevExpress, SQL/NoSQL, разработка высоконагруженных приложений, отладка (WinDBG), TDD, опыт менторства и 10+ лет в разработке.
  • Senior Python-developer, до 420 000 ₽ за месяц, до вычета налогов. Навыки: Python, SQL, PostgreSQL.
  • Senior Java developer, до 400 000 ₽ за месяц, на руки. Навыки: Java, Kafka, Spring Framework, Hibernate ORM, PostgreSQL.

«Работодатели все чаще обращают внимание на реальные, подтвержденные навыки кандидатов. Когда специалист показывает, что действительно владеет нужными инструментами, его шансы на высокий доход значительно вырастают. Платформа для подтверждения навыков от hh.ru помогает соискателям продемонстрировать свои сильные стороны и выделиться среди других кандидатов. В ИТ-сфере, которая сегодня крайне популярна у россиян, это особенно важно», — комментирует Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

