Топ-3 ассоциаций с Санкт-Петербургом — красота, культура и климат

Главные ассоциации россиян с Санкт-Петербургом — замечательный город, культурная столица и пасмурный климат. Такие результаты получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после проведения открытого опроса в преддверии Дня рождения города, который празднуется 27 мая.

Практически каждый пятый россиянин (19%) считает Северную столицу красивым городом и не скупится на хвалебные отзывы: «Величие, восторг»; «Красота»; «Жители очень любят свой город»; «Доброжелательные люди». Ассоциациями с культурной столицей поделился каждый девятый опрошенный (11%). Каждому одиннадцатому при упоминании о Санкт-Петербурге видятся дожди и туман (9%).

С основателем Северной столицы — Петром I, архитектурными памятниками и событиями истории город ассоциируют по 7%. Для 4% Санкт-Петербург — это город мостов. По 3% в качестве ассоциаций упоминали белые ночи и Неву. Еще для 3% Санкт-Петербург — это родной город. Второй — Северной — столицей его назвали также 3%. И ещё для 3% Санкт-Петербург — навечно Ленинград. С Эрмитажем город ассоциируется у 2%, с другими музеями — еще у 2%. Среди множества других ассоциаций — Петергоф и фонтаны, праздник выпускников «Алые паруса», Финский залив и острова, ФК «Зенит». Не забыли россияне и о том, что Ленинград является родиной и городом начала политической карьеры президента России В. Путина.

Мужчины чаще ассоциируют Санкт-Петербург с Петром I и сыростью, давно ставшую интернет-мемом. Женщины же чаще оставляют хвалебные отзывы.

За 14 лет положительных ассоциаций с Северной столицей стало чуть больше, а вот с президентом Санкт-Петербург сегодня ассоциирует менее 1% россиян.