Топ-3 безрассудных поступков россиян в 2023 году: необдуманные покупки, влюбленности и ремонты

Безрассудных поступков в 2023 году совершили больше, чем в прошлом: оглядываясь назад, чаще всего россияне удивляются своим спонтанным покупкам, влюбленностям и ремонтам. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Только 28% россиян в 2023 году не совершали безрассудных поступков. За спонтанные и необдуманные покупки ругают себя 8%. 4% опрошенных своей главной авантюрой года считают вступление в отношения. Ещё 4% — ремонт.

3% удивляются своему же решению отправиться в путешествие. По 2% россиян корят себя за безответственное отношение к своему здоровью и приобретение вредных привычек. Ещё столько же сожалеют о превышении скорости и занятиях экстремальным спортом. Опрометчивым решением для 2% россиян было оформление кредита. 2% не понимают, как решились на смену имиджа (например, стрижку, тату или пирсинг). Ещё 2% своим главным безрассудством года считают чрезмерное доверие людям. Также 2% не могут простить себе ссоры с окружением. Для 2% чистой воды безрассудством оказался переезд.

Среди других безрассудных поступков в 2023 году россияне называли отказ от отпусков, потерю денег, развод, игру на бирже, приобретение домашнего животного и проч.

Мужчины чаще ругают себя за спонтанные покупки и экстрим и не понимают, как они смогли согласиться на ремонт или стройку. Женщины же не могут объяснить свои решения сменить имидж и отправиться в путешествие. Впрочем, безрассудных поступков в 2023 году женщинам удавалось избегать чаще, чем мужчинам: 31% против 26% соответственно.

Время проведения опроса: 18—20 декабря 2023 года.