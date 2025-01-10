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Мурманская область. Арктика (16+)10.01.25 14:00

Топ-3 качеств, которые чаще требовались россиянам в 2024 году, — адаптивность, коммуникабельность и лояльность к переработкам

В топ-3 социальных навыков, которые чаще требовались россиянам в 2024 году, — адаптивность, коммуникабельность и лояльность к переработкам. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

В этом году каждый второй россиянин (48%) уделял внимание развитию как профессиональных навыков, так навыков социального взаимодействия. Каждый пятый (22%) сосредоточился исключительно на развитии hard skills, а 12% занимались совершенствованием soft skills.

Мужчины чаще женщин концентрировались на профессиональных навыках (24% против 20% соответственно). Женщины же чаще работали над социальными навыками (16% против 7% среди мужчин). Совершенствовать одновременно и те, и другие качества чаще всего приходилось россиянам с зарплатой от 100 тысяч рублей (56%).

Если говорить о наиболее важных soft skills, которые чаще всего требовались в течение 2024 года, то россияне на первое место ставят стрессоустойчивость (37%), на второе — обучаемость (22%), на третье — адаптивность (20%). Над профессиональным развитием пришлось работать 19% опрошенных. По 15% вынуждены были тренировать ответственность, коммуникабельность и навыки поиска и анализа информации.

Ещё 15% пришлось воспитывать в себе лояльность к переработкам. 14% отметили важность навыка совместной работы, 13% — стремления к карьерному росту, 11% — организованности.

Женщинам чаще мужчин пришлось работать над эмоциональной стабильностью (44% против 29% соответственно), в то время как мужчины чаще фокусировались на обучении (30% против 16% среди женщин).

Молодёжь до 35 лет чаще тех, кто старше, совершенствовала стойкость к стрессовым ситуациям (41%), образовательные навыки (28%) и адаптивность (26%).

По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года стало больше россиян, которые прокачивали адаптивность, коммуникабельность, готовность к переработкам (+3 п.п. по каждому навыку).

Время проведения опроса: 12 ноября — 19 декабря 2024 года.

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