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Мурманская область. Арктика (16+)26.07.22 18:00

Топ-3 наиболее важных личных качества для соискателя, по мнению рекрутеров: ответственность, эмоциональная стабильность и способность работать в команде

Самые важные soft skills, по мнению работодателей, — ответственность, спокойствие и готовность работать в команде. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 представителей компаний из всех округов страны.

По оценкам рекрутеров, имеющих опыт подбора специалистов 20 профессиональных групп, самое важное личное качество для кандидата — ответственность. На втором месте — эмоциональная стабильность, на третьем — обучаемость, причем важность этих «мягких» навыков за 7 лет возросла. Меньше всего наниматели ждут от соискателей карьерных амбиций — это качество упоминали реже всего, как сегодня, так и в 2015 году. За 7 лет от соискателей стали реже ждать готовности к переработкам и чаще приветствовать навыки командной работы.

Топ-3 наиболее важных личных качества для менеджера по персоналу, по мнению работодателей, — эмоциональная стабильность, ответственность и готовность работать в команде. За 7 лет возросла значимость такого «скила» как обучаемость, а лояльности работодателю и готовности к переработкам, напротив, — снизилась.

Пиарщику важнее всего быть командным игроком. Принятие идеологии компании — на втором месте, стремление расти в профессии — на третьем. По сравнению с 2015 годом рекрутеры стали чаще отмечать значимость желания профессионального роста, обучаемости и ответственности.

Ответственного подхода к обязанностям работодатели ждут от бухгалтеров. Для представителей этой профессии также важны эмоциональна стабильность и готовность к переработкам. За 7 лет выросло число рекрутеров, считающих, что бухгалтеру важно уметь работать в команде и принимать идеологию организации.

Докторов хотят видеть ответственными, спокойными и постоянно совершенствующими свои навыки. Готовности к переработкам от врачей ждут реже, а вот стремления к командной работе с коллегами — чаще.

Соискатели рабочих специальностей должны демонстрировать ответственность, обучаемость, готовность работать в коллективе. За 7 лет значительно возросла ценность такого качества как эмоциональная стабильность.

От маркетологов прежде всего требуется готовность работать в команде, принятие идеологии компании и ответственный подход к работе. От соискателей реже стали ждать лояльности работодателю и готовности к переработкам, чаще — эмоциональной стабильности.

Топ-3 soft skills для менеджеров по продажам — стрессоустойчивость, желание расти профессионально и обучаемость. Характеризуя идеального кандидата на эту должность, рекрутеры чаще (относительно других профессиональных групп) говорили о карьеризме.

Для программистов важнее всего ответственность, стремление к профессиональному росту и обучаемость. За 7 лет важность последних двух качеств, по мнению рекрутеров, возросла. От кандидатов на позиции разработчиков стали чаще ждать и принятия идеологии компании, а вот лояльности работодателю, напротив, — реже.

Идеальный учитель, по мнению рекрутеров, — спокойный ответственный и регулярно повышающий свою квалификацию. Те же качества входят в топ-3 и для юристов. И для педагогов, и для правозащитников, по мнению рекрутеров, возросла важность умения работать в команде.

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