Топ-3 неприятных вопросов на собеседовании: причины увольнения, планы на будущее, семейное положение

Вопросы о причинах ухода с предыдущего места работы больше всего раздражают соискателей на собеседованиях. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных россиян, имеющих опыт трудоустройства.

Только 1 из 5 соискателей с пониманием относится к любым вопросам интервьюера. 6 из 10 признались, что некоторые вопросы рекрутера их откровенно раздражают.

Самый неприятный вопрос, по мнению респондентов, — о причинах увольнения с предыдущего места работы (13%). Фраза «Кем вы видите себя в будущем» не нравится каждому одиннадцатому (9%). 8% граждан нервируют вопросы о семейном положении, каждого двадцатого (5%) — о желаемой зарплате.

По 3% респондентов рассказали, что они не в восторге, когда на интервью работодатель спрашивает о планировании детей, потенциальной полезности для компании, об опыте работы и причинах отклика на данную вакансию. Вопросы о возрасте соискателя и просьбы рассказать о себе нервирует по 2% ответивших.

Мужчинам чаще не нравится вопрос о зарплатных ожиданиях: «Я пришёл по объявлению, где уже указана зарплата!»; «В моём резюме желаемая заработная плата указана (не такая она и высокая)». Женщины не любят вопросы о причинах смены работы и планировании детей.

Наиболее лояльны к любым вопросам рекрутеров россияне были в 2020 году. Это закономерно: в условиях ковидных ограничений вакансий было меньше, а конкуренция среди соискателей за место — выше.

Время проведения открытого опроса: 19—31 января 2025 года.