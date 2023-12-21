Топ-3 неудачных покупок россиян в 2023 — электронные девайсы, одежда и бытовая техника

Бесполезных покупок в 2023 году россиянами сделано больше, чем год назад. Чаще всего сожалеют о приобретении электроники, одежды, обуви и бытовой техники. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

Только каждый третий россиянин в уходящем году избежал приобретения бесполезных вещей (32%), год назад — каждый второй. Покупкой девайсов и гаджетов (смартфонов, фитнес-браслетов, «умных» колонок) недовольны 12% опрошенных: «Купил смартфон, а через неделю вышла новая версия». По 8% респондентов сожалеют о приобретении одежды и обуви, бытовой техники (в т. ч. капучинаторов, кухонных комбайнов, роботов-пылесосов соковыжималок и увлажнителей воздуха). 6% — продуктов питания («Яйца по 150»; «Бисквитные пирожные, ибо я из-за них набирал лишний вес»; «На сочинском рынке набрали много морепродуктов, которые потом пропали»; «150-я чашка кофе»). 4% россиян сочли бесполезными покупками парфюмерию и косметику. О тратах на автомобиль, украшения и телевизор сожалеет по 1% опрошенных. Другими неудачными приобретениями россияне сочли ценные бумаги, посуду, авиабилеты, билеты в театр, спортивный инвентарь, товары для детей, дачу, мебель.

Мужчины чаще женщин недовольны покупкой гаджетов. Женщинам же чаще не нравились купленные вещи, обувь и косметика.

Время проведения опроса: 11—18 декабря 2023 года.