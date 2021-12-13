Топ-3 ожиданий от работы в 2022 году: повышение зарплаты, стабильность и адекватное руководство

Повышение зарплаты для россиян важнее карьерного роста. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие трудоустроенные россияне из всех округов страны.

55% россиян ждут от 2022 года прежде всего повышения зарплаты, 33% надеются обрести в работе стабильность, 27% — адекватное руководство. Для 26% в новом году важен карьерный рост, для 19% — новые и интересные задачи. Улучшения условий труда ждут 16% трудящихся, изменения системы мотивации — 15%. Каждый одиннадцатый в новом году ждет признания своих заслуг (9%), снижения нагрузки — 6%. 4% хотят улучшить взаимоотношения в коллективе. 8% не надеются на какие-либо изменения в работе в будущем году.

Мужчины чуть чаще женщин ожидают в 2022 году карьерного роста: 27% против 25%. Для женщин же важнее адекватное руководство: 32% против 23% среди мужчин. Чаще остальных повышения зарплаты и новых интересных задач ожидают респонденты с доходом от 80 тысяч рублей (60 и 27% соответственно). О стабильности в работе чаще остальных говорили респонденты старше 35 лет (35%). 41% россиян в возрасте до 34 лет ждут в 2022 году карьерного роста.