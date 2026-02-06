Топ-3 по числу должников-физлиц за услугу по вывозу мусора в Мурманской области возглавил Ловозерский округ

Доля злостных уклонистов от оплаты счетов за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами за 2025 год в Ловозерском округе Мурманской области составила 22%. Далее, с небольшим отрывом, следуют Печенгский округ и ЗАТО Александровск.

Но это, конечно, в относительных цифрах. А вот абсолютное число должников живёт в областном центре. По данным регионального оператора по обращению с ТКО – Мурманского филиала АО «Ситиматик», просроченная задолженность на первое января 2026 года зафиксирована по 21,5 тысячи лицевых счетов. Мурманску принадлежит и пальма первенства по количеству должников за вывоз и безопасную утилизацию мусора среди организаций. Всего их 456. А в целом по региону – 1389 юридических лиц с просроченной задолженностью. Это на 34% больше, чем в прошлом году.

Между тем, недофинансирование отрасли может негативно влиять на работу всей системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. От вывоза мусора с контейнерных площадок и транспортировки их к месту обработки до сортировки, извлечения полезных фракций и безопасного захоронения. Этого допустить нельзя и именно поэтому Мурманский филиал АО «Ситиматик» усиливает работу с должниками за услугу по обращению с ТКО. С этой целью специалисты мурманского регоператора обращаются в суд, получают исполнительные листы или судебные приказы, в соответствии с которыми задолженность будет погашаться принудительно. К сумме долга во всех случаях дополнительно придётся оплатить госпошлину и исполнительный сбор. В итоге элементарная забывчивость и отсутствие платёжной дисциплины могут обернуться серьёзными финансовыми потерями как для предприятий, так и для частных лиц.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».