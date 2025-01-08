Топ-3 поводов для гордости в профессиональной сфере в 2024 году — качество работы, рост квалификации, выполнение планов

Подводя итоги года в профессиональной сфере, россияне больше всего гордятся качеством своей работы, повышением квалификации и выполнением поставленных задач. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Чем чаще всего гордятся россияне в профессиональном плане?

Судя по ответам, каждый шестой испытывает гордость за качество своей работы (17%). 13% считают достижением завершение профессионального обучения, успешное прохождение аттестации. Каждый девятый гордится выполнением поставленных планов, а каждый двадцатый — тем, что весь год работал стабильно. По 3% гордятся повышением уровня дохода и успешным прохождением всевозможных проверок. Карьерным ростом и рационализаторством гордятся по 2% россиян соответственно.

Женщины чаще мужчин считают своими победами качество работы, завершенное профессиональное обучение и успешное прохождение проверок, а мужчины — выполнение поставленных задач, стабильный труд и повышение уровня дохода.

В топе заслуг, не связанных с работой, — изучение иностранных языков и освоение различных творческих навыков (15%), личностный рост (14%), занятия спортом (9%), семейные радости (7%) и обустройство дома (6%). Причём мужчины чаще гордятся успехами в обучении, личностным ростом и завершенным ремонтом, а женщины — воспитанием детей.

Время проведения открытого опроса: 13—26 декабря 2024 года.