«Единство через культуру»: «Кировка» приглашает на фестиваль национальных культур «Праздник дружбы»Поезд Деда Мороза прибудет в Мурманск 9 января, но ненадолго
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.01.25 18:00

Топ-3 поводов для гордости в профессиональной сфере в 2024 году — качество работы, рост квалификации, выполнение планов

Подводя итоги года в профессиональной сфере, россияне больше всего гордятся качеством своей работы, повышением квалификации и выполнением поставленных задач. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Чем чаще всего гордятся россияне в профессиональном плане?

Судя по ответам, каждый шестой испытывает гордость за качество своей работы (17%). 13% считают достижением завершение профессионального обучения, успешное прохождение аттестации. Каждый девятый гордится выполнением поставленных планов, а каждый двадцатый — тем, что весь год работал стабильно. По 3% гордятся повышением уровня дохода и успешным прохождением всевозможных проверок. Карьерным ростом и рационализаторством гордятся по 2% россиян соответственно.

Женщины чаще мужчин считают своими победами качество работы, завершенное профессиональное обучение и успешное прохождение проверок, а мужчины — выполнение поставленных задач, стабильный труд и повышение уровня дохода.

В топе заслуг, не связанных с работой, — изучение иностранных языков и освоение различных творческих навыков (15%), личностный рост (14%), занятия спортом (9%), семейные радости (7%) и обустройство дома (6%). Причём мужчины чаще гордятся успехами в обучении, личностным ростом и завершенным ремонтом, а женщины — воспитанием детей.

Время проведения открытого опроса: 13—26 декабря 2024 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Кадровый голод» — главное HR-словосочетание 2024 года
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Олег
29.12.24 09:24
Хочу пойти на сво добровольцем
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Давыдова Валентина
26.12.24 21:13
30 ноября 2024года отправила две посылки сыну в зону СВО из Воронежа. 3 декабря посылки доставили Москва 103400. С этого места посылки не отслеживаются и не доставлены в в/ч. Бардак. Вот ваше отноше
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Ольга Кукушкина
25.12.24 21:56
Для полноты и достоверности предлагаемого репортажа возьмите интервью ещё у кого-то, кроме сотрудницы, которая провела на больничном более 7 месяцев в году. Вроде региональное ТВ, а новость, как у жёл
Комментарий к новости:«Палочная система» Евгения Петухова возмущает сотрудников ГИБДД ЗАТО Александровск
-Правовая консультация (18+)Правда и мифы об удержаниях из заработной платы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире22:35«Сорок розовых кустов». Художественный фильм, 1-4 серия (16+)00:00«Мой технологичный дом». Научно-популярная передача (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области на 10 тысяч рублей увеличены выплаты опекунам недееспособных граждан-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок поднимаются, рубль стабилен на внутреннем валютном рынке-PRO Энергетику (18+)Филиал ПАО «Россети» завершил ремонт более 30 ЛЭП в Мурманской области и Карелии-PRO ЖКХ (18+)Состоялся завершающий цикл встреч 2024 года заместителей главы города Юрия Сердечкина с мурманчанами-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в январе 2025 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика