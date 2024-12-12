Топ-3 причин вернуться на старую работу — высокая зарплата, улучшение условий труда и смена руководства

Каждого второго россиянина приглашали вернуться на предыдущее место работы. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

3 из 10 компаний в течение последних 12 месяцев приглашали вернуться на прежнее место работы ранее уволившихся сотрудников, и, судя по всему, эта практика успешна, ведь большинству из них удалось вернуть в штат хотя бы некоторых ушедших работников.

52% россиян получали когда-либо подобное приглашение от предыдущих работодателей. По данным опроса тех, кто согласился вернуться, стало больше (20% против 16% в апреле 2024 года). Женщин чаще мужчин зовут на прежнее место работы (55% против 49%), при этом представительницы слабого пола чаще отказываются от подобных предложений. Респонденты в возрасте от 35 до 45 лет делились подобными историями чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.

Работники чаще всего возвращались, когда были предложены достойная зарплата, улучшение условий труда и повышение в должности. Также в топе — хорошие отношения в коллективе. Основная причина тех, кто отказывается вернуться, — тоже деньги: «Возвращаться просят, но не предлагают желаемую ставку. Поэтому извините».

Вспоминая последнее место работы, с которого ушли, 28% опрошенных продемонстрировали готовность вернуться на взаимовыгодных условиях. Мужчины более сговорчивы в этом плане, чем женщины. Больше потенциально готовых вернуться среди россиян старше 45 лет, чем среди тех, кто моложе. На решение в пользу возращения в первую очередь повлияет предложенный доход, улучшение условий труда и смена руководства.

Время проведения опроса: 12 ноября — 6 декабря 2024 года.