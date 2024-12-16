Топ-3 профессиональных целей россиян на 2025 год: увеличение уровня дохода, обучение и карьерный рост

По сравнению с прошлым годом трудоустроенные россияне стали чаще стремиться к повышению профессионализма и росту доходов. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие работающие экономически активные россияне из всех округов страны.

Каковы основные профессиональные цели россиян на 2025 год: 16% намерены увеличить свой доход, 14% планируют повысить квалификацию или пройти курсы, еще столько же мечтают о карьерном росте. 7% заинтересованы в углублении знаний в рамках своей текущей профессии. 4% хотят открыть свой бизнес или расширить уже свое существующее дело. По 1% опрошенных нацелены на выполнение планов или успешное завершение проектов, прохождение профессиональной аттестации, написание диссертации. Среди других целей — автоматизация бизнес-процессов компании, поиск новых проектов, оптимизация работы, участие в конференциях, наведение порядка в документации и прочее.

Каждый четвертый признался, что у него нет конкретных профессиональных целей на будущий год: «Всего добилась»; «Просто хорошо работать, как, впрочем, и все предыдущие годы».

Повышение дохода в качестве главной цели мужчины называют почти в два раза чаще, чем женщины (21 и 11% соответственно). Кроме того, представители сильного пола чаще делают ставку на карьерный рост (16% против 12% среди женщин) и развитие собственного бизнеса (5% против 3%). Женщины же отдают предпочтение профессиональному обучению (18% против 11% среди мужчин).

По сравнению с прошлым годом, россияне стали чуть чаще стремиться к повышению профессионализма и зарплаты. Желание обучаться новому несколько снизилось, очевидно, это связано с тем, что в 2024 году работодатели чаще организовывали обучение персонала.

Время проведения опроса: 2—11 декабря 2024 года.