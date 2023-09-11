Топ-3 самых дорогих мегаполисов по оценкам их жителей

В рейтинге самых дорогих мегаполисов России на первом месте — Москва, на втором — Ростов-на-Дону, третье поделили — Краснодар и Уфа. Такие результаты получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 10000 представителей экономически активного населения городов-миллионников.

Мегаполисом с самой высокой стоимостью жизни в этом году вновь является Москва: 53% жителей назвали столицу дорогим городом. О больших ценах в Ростове-на-Дону рассказал каждый второй. Краснодар и Уфу оценили как дорогой город по 49% их экономически активного населения.

В топ-5 дорогих мегаполисов попали Санкт-Петербург (46%) и Нижний Новгород (44%). А вот, к примеру, цены в Челябинске назвал высокими только каждый четвертый. Омск считают дорогим городом 35% его жителей.

В большинстве мегаполисов самым «неподъёмным» приобретением респонденты назвали недвижимость. В Уфе и Перми больше всего раздражают цены на продукты питания. В Воронеже жители чаще всего негодовали из-за расценок на жилищно-коммунальные услуги.

За год тех, кто считает свой город дорогим, стало больше в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Перми (плюс от 2 до 3 процентных пунктов в зависимости от мегаполиса). В Воронеже жителей, возмущенных стоимостью жизни, столько же, сколько и год назад (36%).

Время проведения опроса: 5 июня — 7 сентября 2023 года.