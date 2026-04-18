Топ-3 самых скучных профессий по мнению россиян: охранник, бухгалтер, продавец

Охранник, бухгалтер и продавец возглавили рейтинг самых скучных профессий в 2026 году. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Самая скучная профессия — охранник, но теперь так считают лишь 12% опрошенных (годом ранее было 15%). На второе место поднялся бухгалтер: 9% (+2 процентных пункта). Замыкает тройку продавец — 6% (+2 п.п.).

В топ-5 скучных вошёл и библиотекарь: его профессию наградили таким эпитетом 5% респондентов (в 2025 было 2%). По 2% голосов набрали архивариус, вахтёр, сторож.

Ещё 2% россиян считают, что скучной может быть любая нелюбимая работа.

Среди прочих профессий, набравших по 1% голосов, упоминались юрист, дворник, оператор кол-центра, уборщик, а также офисная работа в целом.

Почти каждый четвертый опрошенный (23%) не смог определиться с ответом. 12% респондентов убеждены, что скучных профессий не бывает.

Мужчины и женщины расходятся во мнениях. Россиянки чаще называют унылой работу бухгалтера (12% против 6% среди мужчин) и охранника (13 и 10% соответственно). Мужчины же чаще упоминают сторожа (4% против 0% среди женщин).

А вот отрицать существование скучных профессий в принципе больше склонны женщины: 14% против 9% среди мужчин.

Время проведения опроса: 2—10 апреля 2026 года.