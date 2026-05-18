Топ-3 самых уважаемых профессий — врачи, учителя и военные

Медики, педагоги, военнослужащие — россияне назвали самые уважаемые профессии. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

3 из 10 респондентов заявили, что наибольшее уважение испытывают к врачам, фельдшерам, медсестрам и другим медработникам. На второй строчке рейтинга самых уважаемых профессий — учителя и воспитатели, их назвали 11% опрошенных. Военнослужащие — на третьем месте с результатом в 10% голосов.

Далее следуют инженеры, рабочие и спасатели: их упомянули по 4% респондентов. 3% голосов набрали ученые. По 2% россиян назвали космонавтов, директоров, юристов. По 1% голосов опрошенных досталось дворникам, летчикам, программистам, менеджерам, строителям, шахтерам и финансистам.

8% участников опроса считают, что уважения заслуживает любая профессия. Среди прочих вариантов профессий были упомянуты бухгалтеры, повара, водители, грузчики, аграрии, художники, музыканты, моряки, таможенники, переводчики и другие.

Женщины чаще мужчин уважают врачей (38 и 22% соответственно) и учителей (13 и 8%). Мужчины же чаще называли военных (12% против 8% среди россиянок), инженеров (7 и 2%) и рабочих (7 и 1%).

По сравнению с исследованием, проведенным в 2022 году, врачи остаются безусловными лидерами — по 30% голосов тогда и сейчас. Учителя, рабочие и ученые прибавили по 2 процентных пункта в рейтинге, а мнение «любая профессия заслуживает уважения» высказало на 3 п.п. больше опрошенных.

Время проведения опроса: 27 апреля — 13 мая 2026 года.

 

 

