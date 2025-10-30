В перечень памятных дат нашего региона включён День судоремонтника Мурманской областиРегиональный коэффициент на фиксированный авансовый платёж по патенту для иностранных работников будет увеличен
Топ-3 схем мошенничества в III квартале 2025 года

В III квартале 2025 года стало больше мошеннических схем, в которых используются методы социальной инженерии и доверие пользователей к авторитетным источникам. Об этом «Известиям» 29 октября рассказали в компании» BI.ZONE AntiFraud».

Злоумышленники всё чаще действуют от имени руководства компаний, финансовых и инвестиционных организаций, принуждая жертв переводить деньги или передавать конфиденциальную информацию.

«Например, аферисты массово пишут в мессенджеры, рассылают СМС или звонят по телефону. Они утверждают, что банковский счёт пользователя или аккаунт на портале «Госуслуги» взломан. Под предлогом защиты средств жертву убеждают перевести деньги на контролируемые мошенниками счета», — указали аналитики.

Другой вариант — злоумышленники пытаются получить конфиденциальные данные для доступа к «личному кабинету» в банке или оформления кредитов. В III квартале 2025 года зафиксирован рост подобных атак — на 50% больше инцидентов по сравнению со II кварталом.

Также мошенники под видом банковской техподдержки или сервисов для заработка убеждают пользователя установить поддельные программы. После этого вредоносное ПО на устройстве жертвы похищает личные данные и даёт преступникам доступ к СМС. Особенно часто в сценариях, которые встречаются в популярных мессенджерах, используются фишинговые банковские сайты. Рост количества подобных схем в III квартале составил 35% относительно предыдущего квартала.

Распространена и схема, когда аферисты от лица руководителей компании убеждают сотрудников перевести деньги или передать конфиденциальные данные. Часто используется технология дипфейк — подмена голоса или изображения с помощью нейросетей. В III квартале мошенники использовали такие сценарии на 30% чаще, чем во II квартале.

«Мы видим, как злоумышленники всё активнее используют новые технологии и психологическое давление для обмана жертв. Чтобы снизить риски, важно повышать уровень киберграмотности, соблюдать цифровую гигиену и не сообщать личные данные непроверенным источникам», — добавил руководитель сервиса Алексей Лужнов.

Незадолго до этого, в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ сообщили, что мошенники начали активно обманывать людей через фальшивые интернет-магазины крупных брендов, используя тему распродаж, в том числе в период «чёрной пятницы».

Ira89
30.10.25 14:57
Как-то странно всё это! Сомнительно, чтобы с такой мелочёвкой северяне обращались к президенту.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ
Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Комментарий к новости:Кадровый консультант помогает: в 2025 году в стране вступил в силу национальный проект «Кадры»
