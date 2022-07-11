Топ-3 симптомов эмоционального выгорания на работе: потеря интереса, усталость и апатия

По мнению россиян, главные симптомы эмоционального выгорания — это потеря интереса к работе, хроническая усталость, апатия и раздражительность. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Как распознать «выгоревшего» сотрудника? Не стали ли вы сами жертвой этого опасного для карьеры состояния? Каковы его признаки? Самым распространенным симптомом эмоционального выгорания россияне считают потерю интереса к работе: его назвали 35% респондентов. По 29% уверены, что «перегоревший» на работе специалист испытывает чувство хронической усталости и апатию. Повышенную нервозность относит к симптомам эмоционального выгорания каждый четвертый (25%). По 9% отмечают у «выгоревших» признаки агрессии и подавленного настроения, 8% — потерю мотивации, по 5% — депрессию, невнимательность и безынициативность. В том, что переживающий эмоциональное выгорание сотрудник отличается повышенной тревожностью и зачастую занимается прокрастинацией, убеждены по 4% россиян. Ещё 16% назвали другие симптомы: упоминались частые болезни, безответственность, нарушение дисциплины, ненависть к коллегам и руководству, скука и проч.

Представительницы прекрасного пола более чутки к настроению окружающих: почти все перечисленные симптомы эмоционального выгорания чаще отмечали женщины. Тех же, кто считает одними из главных симптомов потерю мотивации и депрессию, чуть больше среди мужчин.