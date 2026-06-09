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Мурманская область. Арктика (16+)09.06.26 14:00

Топ-3 страхов работающих россиян: увольнение, недооцененность, невостребованность. Но 6 из 10 не боятся ничего

Большинство экономически активных россиян чувствуют себя уверенно на рабочем месте. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 работающих граждан из всех округов страны.

59% трудоустроенных россиян не испытывают никаких страхов, связанных с работой (в прошлом году было 66%). О различных фобиях рассказал только каждый третий. Наиболее распространенный страх — увольнения: его испытывают 8% респондентов. На втором месте — страх недооцененности и маленькой зарплаты (6%). Третью строчку занимает опасение оказаться невостребованным специалистом — этот ответ за год прибавил 3 процентных пункта и достиг 4% голосов.

3% опрошенных боятся руководства, ещё по 3% — общей нестабильности или не справиться с обязанностями. Банкротства предприятия, задержки зарплаты, отсутствия карьерного роста опасаются по 2%. Другие фобии, среди которых боязнь коллектива, страх выгорания или перегрузки, опасение столкнуться с обманом, страх любых перемен и нежелание застрять на текущей работе отмечают по 1% опрошенных.

Женщины чаще мужчин боятся недооцененности и маленькой зарплаты (8 и 4% соответственно), а также того, что не справятся с работой (4 и 2%). Мужчины же больше опасаются увольнения (9% против 7% среди женщин), нестабильности (4% против 2%) и обмана со стороны работодателя (2% против 0%).

Максимальная доля тех, кто ничего не боится, фиксировалась в октябре 2024 года (69%) — это был период пика кадрового дефицита, затем последовало небольшое снижение: 66% в 2025 году и 59% сейчас. Страх увольнения стабильно держится на отметке 8% второй год подряд — это заметно ниже пикового значения 2022 года (13%). А вот опасения по поводу низкой зарплаты упоминаются сегодня гораздо чаще, чем раньше (6%), как и страх быть невостребованным на рынке труда (4%).

Время проведения открытого опроса: 4—15 мая 2026 года.

 

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