Топ-3 товаров, раздражающих ростом цен, покинули бензин и ГСМ

Каждого второго россиянина раздражает рост цен на продукты питания. На втором месте сегодня — услуги ЖКХ, а в декабре прошлого года был бензин. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

По сравнению с декабрем 2021 года россиян стал чаще раздражать рост цен на услуги коммунальщиков (13 и 11% соответственно), товары для дома и бытовую химию (9 и 3%), лекарства (6 и 4%) и бытовую технику (сегодня 3%, в прошлом году — менее 1%). А вот критиковать стоимость топлива и ГСМ стали реже: 5% сегодня против 17% в декабре. Эту ситуацию объясняют данные Росстата: за первое полугодие 2022 года прирост цен на бензин составил всего 0,39%, дизельного топлива — 1,71%. Даже если цены не растут — всё равно находятся люди, которые по инерции продолжают ворчать про подорожание. Чего не скажешь про цены на продукты: судя по цифрам официальной статистики, они выросли на 12,54%, и эта динамика раздражает каждого второго респондента.

Женщины чаще раздражаются из-за роста цен на продукты, товары для дома, лекарства и проезд в общественном транспорте. Мужчины — из-за подорожания ГСМ и бытовой техники.