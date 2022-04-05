Топ-3 туристических направлений мечты россиян: Байкал, Горный Алтай и Камчатка

Чаще всего россияне хотят побывать на Байкале, Алтае и Камчатке. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

Каждый четвертый россиянин мечтает посетить озеро Байкал (24%). 12% задумываются о путешествии на Горный Алтай. 11% — на Камчатку. Каждый десятый мечтает о поездке в Санкт-Петербург. Столько же — об отдыхе в Крыму. 7% хотели бы путешествовать по Карелии. Калининград и Сочи мечтают посетить по 6%. Ещё 6% заявили, что хотят посмотреть всю Россию. Владивосток или Приморский край мечтает увидеть каждый двадцатый (5%). О путешествии в Москву думают 4% опрошенных, в Казань — 3%. 4% респондентов мечтают отправиться на Сахалин и Курильские острова. По 3% россиян хотели бы поехать в путешествие по Золотому кольцу и Северному Кавказу. 2% мечтают посмотреть Уральские горы, 1% — Арктику. Ещё 1% россиян хочет отправиться в Краснодарский край.

Мужчины чуть чаще женщин в качестве путешествия мечты называли поездку на Камчатку и в Арктику. Женщины же чаще мечтают о путешествии на Байкал, в Санкт-Петербург, Казань, Калининград и города Золотого кольца.

Однако это лето россияне чаще всего рекомендуют провести дома, на даче или на любом море.