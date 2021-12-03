Прокурор Мурманской области Сергей Паволин проведёт приём граждан 10 декабряМурманчан приглашают на презентацию и обсуждение концепции благоустройства площади Пять Углов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)03.12.21 18:00

Топ-3 заветных желаний россиян на 2022 год: здоровье, достаток и счастье. О путешествиях мечтают так же часто, как и о настоящей любви

Здоровье важнее денег. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» россияне из всех округов страны поделились желаниями, которые будут загадывать в новогоднюю ночь.

Желать здоровья себе и близким под бой курантов будет практически каждый третий россиянин (32%). Женщины мечтают об этом почти вдвое чаще мужчин: 41% против 23% соответственно. О высоком заработке в новогоднюю ночь будет просить вселенную каждый десятый (10%), мужчины чаще женщин (11 и 9%). Счастье в Новый год будут загадывать 8%.

Мира во всем мире и карьерного роста хотят по 5% россиян. Об окончания пандемии мечтают 4% опрошенных. Отправиться в путешествие мечтают так же часто, как и найти настоящую любовь (по 4%). По 3% респондентов под бой курантов загадают процветания России, вступления в брак и покупку собственного жилья. По 2% россиян пожелают себе удачи, стабильности и благополучия. По 1% россиян мечтают в новом году о рождении ребенка, исполнении всех желаний и приобретении автомобиля.

Среди других желаний на Новый год россияне называли переезд в другой город, открытие своего бизнеса, окончание ремонта, а также мечты о том, чтобы окружающие стали добрее и милосерднее, близкие были рядом, все складывалось благополучно и удалось найти своё место в жизни (12%).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

CjkjdtQ
02.12.21 10:24
Соловей наш залётный
Комментарий к новости:Мурманские студенты смогут проходить профессиональную стажировку в региональном правительстве
CNFHBR
01.12.21 17:33
Есть такие понятия, как блат и кумовство. Они играют важную роль в становлении карьеры. Почему про это не рассказали молодежи?
Комментарий к новости:«Диалог на равных» – опыт общения между людьми с разными социальными статусами
Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В регионах СЗФО специалистам финансовой сферы готовы платить 100 тысяч рублей и больше-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 57 копеек, доллар потерял 32 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 3 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Участники конференции ПАСЗР считают необходимым обеспечить финансирование из федерального бюджета федеральной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика