Топ-5 грузов, обработанных в ММТП за более чем вековую историю

За время своей деятельности Мурманский морской торговый порт обработал сотни миллионов тонн различных грузов. В годы Великой Отечественной войны он принимал военную технику и обеспечивал обороноспособность страны. В мирное время через причалы порта проходили важнейшие международные транспортные пути, в том числе, ориентированные на обеспечение «северного» завоза. Различное оборудование, техника от автомобилей до тепловозов и вертолётов, строительные материалы, продовольственные и сельскохозяйственные грузы – это лишь малая часть тех грузов, с которыми работали мурманские портовики.

В наши дни Мурманский морской торговый порт – современное предприятие, через причалы которого проходят порядка 17 млн тонн грузов ежегодно. В канун дня рождения старейшего предприятия Мурманска, которому 1 сентября 2022 года исполняется 107 лет, представляем топ-пять самых интересных и необычных грузов, которые были перегружены за всю историю порта, названных главным диспетчером АО «Мурманский морской торговый порт» Виталием Власовым.

5 место – танк «Шерман»

Груз со сроком доставки в 71 год – американский танк «Шерман», который с 1945 по 2016 год ждал прихода в пункт назначения на дне Баренцева моря. Боевая машина времен Великой Отечественной войны находилась на борту транспортного судна «Томас Дональдсон». В марте 1945 года оно следовало в Мурманский порт из США в составе конвоя JW-65, но было торпедировано немецкими подлодками и затонуло в районе острова Кильдин. Выгрузка поднятой со дна Баренцева моря боевой машины в Мурманском морском торговом порту имеет символическое значение, так как через 71 год, груз все-таки доставлен в пункт назначения.

Танк «Шерман» - самый долгожданный груз.

4 место – портальный кран «Витязь»

В ноябре 2020 года к причалам Мурманского морского торгового порта ошвартовалось судно - havylift «Tasmanic Winter» c необычным грузом весом в 680 тонн и высотой в 67,6 метра. Судно доставило в порт портальный кран «Витязь» в собранном виде. Выгрузка крана с борта судна на мурманский берег сама по себе представляла уникальную операцию. Благодаря точным и выверенным действиям мурманских портовиков многотонная конструкция успешно и точно встала на причальные рельсы. На сегодня это самый большой кран в линейке перегрузочного оборудования в ММТП. «Витязь» обладает наибольшей грузоподъемностью из всех кранов с шарнирно-сочленённый системой, ранее выпущенных в России и СССР.

Это самый тяжёлый груз, перегруженный в ММТП.

3 место – золото

Золотые слитки общим весом в 5,5 тысячи килограммов по праву занимают почетное 3 место.

В апреле 1942 года в рамках оплаты советских закупок, произведенных сверх программы ленд-лиза, в Мурманском морском торговом порту на борт британского крейсера «Edinburg» было погружена партия золотых слитков общим весом 5,5 тонны.

Примечательно, что спустя 40 лет золото снова оказалось на причалах Мурманского порта. Все дело в том, что британский крейсер, шедшей в составе каравана QP-11, был торпедирован фашисткой подводной лодкой и затонул в водах Баренцева моря с драгоценным грузом на борту. В 1981 году затонувшее судно было обнаружено и в рамках советско-английского соглашения 431 слиток золота высшей пробы были подняты с глубины 260 метров на борт судна «Stephaniturm» и доставлены обратно в Мурманский морской торговый порт. 8 октября 1981 года судно «Stephaniturm» ошвартовалось у причалов ММТП, где мурманскими портовиками была осуществлена перегрузка на берег 2/3 золотых слитков. В такой пропорции, согласно контракту, был поделен извлеченный драгоценный груз между СССР и Великобританией.

Золотые слитки – самый дорогой груз, обработанный в порту.

2 место – Кольская ВЭС

Перегрузка компонентов для строительства ветропарка Кольской ВЭС это самая масштабная и уникальная транспортно-логистическая операция в Мурманском морском торговом порту.

За 9 месяцев напряженной работы с апреля по декабрь 2020, мурманские портовики приняли и успешно перегрузили 17 судовых партий с компонентами ветропарка. Всего 57 комплектов тяжеловесного крупногабаритного груза прошли через причалы ММТП. Для обеспечения вывоза с территории порта были даже внесены изменения в инфраструктуру порта. Вес отдельных компонентов достигал 80 тонн, длина - 30 метров. Всего за период работы было перегружено около 350 единиц компонентов общим весом более 20 тысяч тонн.

Кольский ветропарк – самый масштабный груз, перегруженный в ММТП.

1 место - космическая капсула «Аполлон»

«Аполлон-13» - капсула лунной миссии США, которая, по одной из версий, в апреле 1970 года вместо путешествия к луне совершила вояж по маршруту «Космодром – Северная Атлантика – Мурманский морской торговый порт»

На фоне космических гонок США и СССР, «Апполон-13», выловленный мурманскими рыбаками в Бискайском заливе у побережья Франции и доставленный в порт Мурманск модуль стал тяжеловесным политическим грузом. По особому распоряжению секретариата ЦК КПСС «Космический груз» был передан США. Передача груза американской стороне состоялось на причале ММТП. Как отмечают специалисты-историки, в результате этих событий в Вашингтоне был большой скандал, а директор НАСА Томас О. Пейн ушёл в отставку.

Сегодня мурманский «космический» груз установлен перед зданием Детройтского национального банка в г. Гранд-Рапидс (шт. Мичиган).

Капсула «Аполлон-13» - самый космический груз за всю историю порта.

Виталий ВЛАСОВ, главный диспетчер

АО «Мурманский Морской Торговый Порт»,

фото – из открытых источников.