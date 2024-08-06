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Мурманская область. Арктика (16+)06.08.24 12:00

Топ фактов о промышленности России и Мурманской области: обзор сферы по итогам первого полугодия

Факт 2. Потребность в кадрах у производственных компаний Мурманской области за полгода выросла на 2% относительно 2023 года (за первые шесть месяцев 2024 года в Мурманской области было размещено более 3,3 тысячи производственных вакансий).

Эксперты hh.ru подвели итоги первого полугодия на рынке труда в сфере промышленности и подготовили топ фактов о производственной сфере.

Факт 1. По итогам за первые шесть месяцев 2024 года российские работодатели из сферы промышленности производства разместили на hh.ru более 800 тысяч вакансий. Что на 20% больше, чем в первом полугодии 2023-го. При этом относительно 2022 года динамика среднего числа активных вакансий в сфере «Производство, сервисное обслуживание» в целом по стране превысила 60%. А вот число активных соискателей относительно 2022 года приросло лишь на 16%. 

Факт 2. Потребность в кадрах у производственных компаний Мурманской области за полгода выросла на 2% относительно 2023 года (за первые шесть месяцев 2024 года в Мурманской области было размещено более 3,3 тысячи производственных вакансий).

Факт 3. В разрезе промышленных отраслей наибольший кадровый голод и, как следствие, прирост вакансий по сравнению с прошлым годом зафиксирован у работодателей из добывающей отрасли (+29%), нефтегазовой отрасли (+28% новых рабочих мест), компаний, занимающихся производством промышленного оборудования (+28%), энергетики (+27%).

Факт 4. В топ самых востребованных профессий на местном рынке труда в сфере «Производство, сервисное обслуживание» по итогам первого полугодия вошли инженер-конструктор (11% вакансий или каждое десятое рабочее место в производстве), слесарь (9%) и машинист (9%) (наглядно на диаграмме).

Факт 5. Средние предлагаемые зарплаты в производственной сфере России достигли 87,3 тысячи рублей. За год работодатели-промышленники нарастили доход для производственников на 27,7 тысячи рублей. В Мурманской области зарплаты для производственных работников тоже выросли: +32,6 тысячи до 98 тысяч рублей.

Факт 6. Вахтовый метод работы остаётся актуальным для промышленности: с начала года работодатели разместили более 170 тысяч вакансий для вахтовиков-производственников. Это на 13% больше, чем в 2023 году. Между тем в Мурманской области популярность вахты снизилась: вакансий на 22% меньше, чем в прошлогодний период. Причём зарплата для мурманского вахтовика-производственника достигла 150 тысяч рублей, увечившись за год сразу на 12,7 тысячи.

Факт 7. Работодатели-промышленники всеёболее лояльны к соискателям без опыта: компании стали на 52% чаще указывать в своих вакансиях, что соискателям не требуется опыт работы и они готовы обучить профессии кандидатов. Более того, компании подняли предлагаемую зарплату для начинающих производственников без опыта с 49 тысяч до 63 тысяч рублей.

Факт 8. Количество инклюзивных вакансий в сфере промышленности, доступных соискателям с инвалидностью, в целом по РФ выросло на 63% (до 11 тысяч предложений о работе). При этом в СЗФО и в том числе Мурманской области с начала года инвалидам было доступно более 4 сотен вакансий на производстве. За год местные работодатели-производственники нарастили на 46% предложений о работе для инвалидов. 

Факт 9. Компании-производственники чаще (на 98%) по сравнению с прошлым годом упоминать новые технологии в описании своих вакансий. Так, с начала года в более чем 2,5 тысячи вакансий промышленные компании отметили, что будущие работники должны интересоваться новыми технологиями и хотеть, а главное уметь внедрять новинки в производство. Чаще других новинки техники упоминают работодатели из сферы приборостроения и металлургии.

 

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