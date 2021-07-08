Топ-фактов о семьях соискателей ко Дню семьи в России

День семьи, любви и верности — праздник в России, который отмечается ежегодно 8 июля. В преддверии памятного дня эксперты hh.ru собрали топ-фактов о семьях и традициях россиян-соискателей в регионах СЗФО.

Факт №1. Дети на работе

В «допандемийное» время более 44% респондентов из Петербурга, 57% в Мурманской области, более 50% соискателей из Ленобласти и Калининграда приводили своих детей на работу. Вполне вероятно, что после стабилизации ситуации с коронавирусом работники вернуться к данной традиции. Также по мнению опрошенных, пребывание детей на работе не сильно сказывается на трудоспособности родителей: эффективность 68% опрошенных не снизилась, а у 7% она даже выросла. Для соискателей с детьми наличие детской комнаты на работе играет далеко не последнюю роль при выборе места работы. Между тем исследования показывают, что меньше 1% опрошенных имеют доступ к оборудованным комнатам для детей на работе.

Факт 2. От 1 до 2 детей в семье

У большинства соискателей в СЗФО (более 56%) в семье только один ребёнок. Многодетные семьи (3 и более детей) северо-запада страны чаще всего проживают в Ленинградской области. Большинство многодетных родителей трудятся в медицинской и научной сфере, а также в сфере безопасности.

Факт 3. Рождение детей и смена работы

Каждому пятому опрошенному жителю СЗФО приходилось менять работу после рождения ребёнка – таков один из итогов недавнего опроса hh.ru. Кроме того, каждому пятому опрошенному пришлось изменить график работы, когда дети подросли и их нужно было водить в сад.

Факт 4. Варианты поддержки семьи работников

У 79% опрошенных, и в том числе у соискателей из регионов СЗФО на работе нет никаких программ поддержки, мероприятий или бонусов для работников с детьми. У 10% на работе проводят тематические праздники или утренники для детей сотрудников, 9% могут получать путевки в детские лагеря и санатории, и только у 2% есть компенсация за детский сад.

Факт 5. Про семейное положение и собеседования

82% опрошенных и в том числе жителей СЗФО заявили, что на собеседовании им задавали вопросы про их семейное положение. Среди женщин эта доля выше, чем среди мужчин (86% против 78%). Отметим, что 79% респондентов считают, что задавать вопрос о семейном положении на собеседовании вполне приемлемо. Не согласны с ними 15% опрошенных соискателей. Ещё один вопрос из области личной жизни - сексуальная ориентация, об этом интересовались у 7% опрошенных.

Факт 6. Романы на работе

Роман на работе с коллегой случался у 26% респондентов. Чаще всего романтические отношения на работе, согласно опросу, заводят представители сферы закупок (более 40% опрошенных), представители высшего менеджмента (39%), а также специалисты управления персоналом и ресторанно-гостиничного бизнеса (по 38% в каждой сфере). Реже всего позволяют себе отношения на работе юристы, специалисты из сферы консультирования, представители сферы добычи сырья, работники научной сферы и начинающие специалисты.

Практика опрошенных показывает, что каждый второй служебный роман заканчивается расставанием, ещё 15% опрошенных поженились по итогам последнего романа.