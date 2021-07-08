Народный фронт запускает «горячую линию» по вакцинацииПроект «Северный берег»: северяне Игорь и Александр Логиновы составят карту загрязнения пляжей Баренцева и Белого морей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)08.07.21 13:30

Топ-фактов о семьях соискателей ко Дню семьи в России

День семьи, любви и верности — праздник в России, который отмечается ежегодно 8 июля. В преддверии памятного дня эксперты hh.ru собрали топ-фактов о семьях и традициях россиян-соискателей в регионах СЗФО.

Факт №1. Дети на работе

В «допандемийное» время более 44% респондентов из Петербурга, 57% в Мурманской области, более 50% соискателей из Ленобласти и Калининграда приводили своих детей на работу. Вполне вероятно, что после стабилизации ситуации с коронавирусом работники вернуться к данной традиции. Также по мнению опрошенных, пребывание детей на работе не сильно сказывается на трудоспособности родителей: эффективность 68% опрошенных не снизилась, а у 7% она даже выросла. Для соискателей с детьми наличие детской комнаты на работе играет далеко не последнюю роль при выборе места работы. Между тем исследования показывают, что меньше 1% опрошенных имеют доступ к оборудованным комнатам для детей на работе.

Факт 2. От 1 до 2 детей в семье

У большинства соискателей в СЗФО (более 56%) в семье только один ребёнок. Многодетные семьи (3 и более детей) северо-запада страны чаще всего проживают в Ленинградской области. Большинство многодетных родителей трудятся в медицинской и научной сфере, а также в сфере безопасности.

Факт 3. Рождение детей и смена работы

Каждому пятому опрошенному жителю СЗФО приходилось менять работу после рождения ребёнка – таков один из итогов недавнего опроса hh.ru. Кроме того, каждому пятому опрошенному пришлось изменить график работы, когда дети подросли и их нужно было водить в сад.

Факт 4. Варианты поддержки семьи работников

У 79% опрошенных, и в том числе у соискателей из регионов СЗФО на работе нет никаких программ поддержки, мероприятий или бонусов для работников с детьми. У 10% на работе проводят тематические праздники или утренники для детей сотрудников, 9% могут получать путевки в детские лагеря и санатории, и только у 2% есть компенсация за детский сад.

Факт 5. Про семейное положение и собеседования

82% опрошенных и в том числе жителей СЗФО заявили, что на собеседовании им задавали вопросы про их семейное положение. Среди женщин эта доля выше, чем среди мужчин (86% против 78%). Отметим, что 79% респондентов считают, что задавать вопрос о семейном положении на собеседовании вполне приемлемо. Не согласны с ними 15% опрошенных соискателей. Ещё один вопрос из области личной жизни - сексуальная ориентация, об этом интересовались у 7% опрошенных.

Факт 6. Романы на работе

Роман на работе с коллегой случался у 26% респондентов. Чаще всего романтические отношения на работе, согласно опросу, заводят представители сферы закупок (более 40% опрошенных), представители высшего менеджмента (39%), а также специалисты управления персоналом и ресторанно-гостиничного бизнеса (по 38% в каждой сфере). Реже всего позволяют себе отношения на работе юристы, специалисты из сферы консультирования, представители сферы добычи сырья, работники научной сферы и начинающие специалисты.

Практика опрошенных показывает, что каждый второй служебный роман заканчивается расставанием, ещё 15% опрошенных поженились по итогам последнего романа.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМАМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееНа выборах депутатов Госдумы больше шансов у кандидатов, предлагающих масштабные проекты на уровне региона или страны
-

Последние комментарии

Ольга
01.07.21 21:17
Уважаемый Евгений Викторович! Большое спасибо за благоустройство на улице К. Орликовой! Надеюсь, что все дороги на ней будут отремонтированы, как и планировали. Но у жителей домов возле строящегося д
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Ольга
26.06.21 11:19
Ввезите уже однокомпонентную вакцину! Многие не хотят 2 раза прививаться, времени нет! Хотите больший охват привитых-нужна однокомпонентная.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Светлана Диденко раскрывает секреты российских вакцин от коронавируса SARS-CoV-2
Юлия
26.06.21 00:00
Приезжайте в Полярный, здесь технологии невероятные... То, что срезали, заново растопили и заляпали снова .... Вкривь и вкось... Стыдоба... Рука руку моет.... В нашем городе дороги ужасные... Каждый г
Комментарий к новости:На региональных и муниципальных автодорогах во время ремонта применяют передовые технологии и материалы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире15:00«Наше кино. История большой любви». Документальный цикл (12+)15:40«Проще говоря». Тематическая программа (12+)16:05«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте российского рынка сохраняли стабильность-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,2 рубля, доллар – на 1,1 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала более 4500 млн кВт·ч электроэнергии за первое полугодие 2021 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 8 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Расширен круг лиц, в пользу которых уплачивают штрафы за завышение коммунальных платежей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика