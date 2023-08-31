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Мурманская область. Арктика (16+)31.08.23 12:00

Топ фактов о ветеринарах: можно ли много заработать и кто идёт в профессию

Ежегодно 31 августа российские работники из сферы ветеринарии отмечают свой профессиональный праздник – День ветработника. Аналитики hh.ru подготовили топ интересных фактов о профессии.

Ежегодно 31 августа российские работники из сферы ветеринарии отмечают свой профессиональный праздник – День ветработника. Аналитики hh.ru подготовили топ интересных фактов о профессии.

1.      Спрос на специалистов стабильный

По итогам за август частные ветеринарные клиники, агрохолдинги и небольшие компании разместили на hh.ru более 1200 вакансий для ветеринарных врачей. Это на 17% больше, чем в начале текущего года, а также в 2 раза или на 97% больше, чем два года назад.

Соискатели также интересуются данной профессией: чуть более 700 резюме от кандидатов, претендующих на профессию ветврача, было размещено или обновлено с начала августа. Это также на четверть (+25%) превышает показатели начала года, а также на 57% больше, чем два года назад (наглядно на графике).

2.      Кадровый дефицит есть, но не везде

Конкурс среди соискателей-ветеринаров в России сейчас порядка 3,2 резюме на вакансию. Это свидетельствует о достаточно серьёзной кадровой нехватке кандидатов. При этом в разных регионах страны ситуация отличается. Например, в Саратовской области на одну вакансию могут претендовать сразу 13 кандидатов, в Калининградской области – 12, в Бурятии – 7, в Псковской области – 6, в Петербурге – 5.

При этом в более чем 40 регионах наблюдается нехватка кандидатов-ветеринаров. Так, в Хабаровском крае на одну вакансию приходится, как правило, лишь 1 резюме, в Ленинградской и Мурманской области – 1,5 резюме, в Архангельской области на одну вакансию могут откликнуться лишь 2 ветеринара.

3.      Зарплаты – вверх

Зарплаты в вакансиях для ветврачей за два года в стране выросли на 37% (с 45977 до 63218 рублей в среднем). В Петербурге рост также достаточно выраженный: +18% (с 66647 до 78426 рублей). До 68966 рублей ветеринары могут заработать в Ленинградской, Новгородской, Калининградской и Архангельской области, а также в Коми. Одни из самых высоких зарплат ветеринарам предлагают компании из Мурманской области (до 80000), Псковской области (до 91954). Диапазон зарплат карельских ветеринаров от 42529 до 57471.

4.      Образование влияет на доход 

Интересно, что соискатели, имеющие ветеринарное образование, указывают в своих резюме самые разные зарплатные запросы. Так, одним из самых высоких зарплат запрашивают выпускники Московской Государственной Академии Ветеринарной медицины и Биотехнологий им. Скрябина К.И. – до 70000 рублей.

А вот студенты Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины в своих резюме обозначают доход порядка 60000.

Ожидаемая зарплата у выпускников Уральской государственная академия ветеринарной медицины составляет порядка 50 000 рублей, это же касается и зарплатных ожиданий казанских студентов академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана.

5.      Кто хочет работать ветеринаром

Чаще всего (в 74% случаев) работу этой профессии ищут женщины. Это достаточно молодая профессия – средний возраст соискателя от 22 до 35 лет. Львиная доля (86%) кандидатов имеют высшее образование по профессии и выходят на рынок труда с уже наработанной практикой и опытом работы с животными.

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