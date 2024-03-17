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Мурманская область. Арктика (16+)17.03.24 12:00

Топ фактов о ЖКХ-сфере к профессиональному празднику работников

Каждый год в третье воскресенье марта в России профессиональный праздник отмечают работники ЖКХ-сферы. Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда и выяснили, какие зарплаты и условия предлагают в сфере благоустройства, а также кто самый востребованный в этой области.

Факт №1.

С начала года российские работодатели разметили почти 22 тысячи вакансий в ЖКХ-сфере. Спрос на специалистов по благоустройству за год вырос на 69%. Лидерами по числу вакансий в ЖКХ в целом по стране остаются: Москва (22% или почти 5 тысяч вакансий), Петербург (12%) и Свердловская область (6%). 

Факт №2. Работодатели СЗФО с начала года разместили более 3 тысяч вакансий в области благоустройства. Это на 88% больше, чем в начале 2023 года. Большой прирост спроса на новый персонал в сфере благоустройства зафиксирован в Ленобласти (+160% новых вакансий), Вологодской области (+105%), Коми (+93% новых вакансий в ЖКХ), Петербурге (+89%). Держится на хорошем уровне спроса число вакансий и в Калининградкой области (+49% новых предложений о работе по сравнению с 2023 годом). Новгородский бизнес нарастил объём новых вакансий в ЖКХ на 34%, мурманский на 11%, карельские работодатели разместили на 47% больше новых предложений о работе в ЖКХ, псковские - на 8%.

Но абсолютным лидером по динамике спроса на работников в сфере благоустройства в СЗФО стала Архангельская область, здесь спрос вырос в два раза.

Факт №3

Наибольшая доля вакансий и новых рабочих мест приходится на сферу благоустройства, уборки территорий и зданий. При этом сильнее всего за год выросло число новых вакансий в сфере обеспечения пожарной безопасности, а также молниезащиты (+104% новых вакансий в целом по стране). Также чаще искать работников стали компании из сферы утилизации бытовых отходов (+83% новых вакансий год к году), вырос спрос на специалистов у бизнеса из сферы водоснабжения и канализации (+76%), а ещё у компаний, занимающихся лифтовым хозяйством (+32%).

Факт №4

Лидеры по спросу у работодателей: менеджеры по работе с клиентами, слесари и сантехники, бухгалтеры, водители, инженеры-конструкторы, а также электромонтажники и уборщики.

Факт №5

Профессии ЖКХ-сферы остаются одними из самых остродефицитных. В среднем на одну вакансию в этой области приходится до двух человек. Это в 2-3 раза ниже нормы. Для сравнения: в юридической сфере страны на одну вакансию может приходится более 10 кандидатов, на маркетинговые вакансии в среднем могут претендовать до 15 кандидатов.  

Факт №6

Работодатели в ЖКХ-сфере чаще всего отдают предпочтение кандидатам с опытом в профессии до трёх лет (56% вакансий имеют подобное требование). При этом за год на 105% выросло число вакансий для соискателей без опыта в ЖКХ-секторе.  

Факт №7

За год работодатели из ЖКХ-сферы стали на 43% чаще предлагать работу по вахте. Ещё на 58% выросло количество вакансий с удалённым форматом работы. А также на треть (+35%) выросло число предложений с гибким графиком работы.

Факт №8

В начале этого года диапазон зарплат в вакансиях российских компаний ЖКХ-отрасли составляет 51724₽ - 103448₽. В регионах СЗФО одну из самых высоких зарплат в сфере благоустройства предлагают работодатели из Коми (до 143 тысяч рублей), Петербурга (до 160 тысяч рублей), а также Архангельской области (до 133000)   

Рыночный диапазон з\п до вычета НДФЛ (₽) по регионам СЗФО, 2024:

Регион

Диапазон зарплат

Санкт-Петербург

103 448 - 160 920

Ленинградская область

81 236 - 129 500

Архангельская область

100 000 - 133 000

Калининградская область

66 092 - 80 460

Мурманская область

до 114 943

Псковская область

127 328 - 129 109

Республика Коми

до 143 678

Вологодская область

97 701 - 109 195

 

Факт №9

При этом зарплаты для востребованных профессий в ЖКХ-сфере достаточно разные и в региональном разрезе, и с точки зрения профессий. Так, российским дворникам, которые очень востребованы в ЖКХ, в целом предлагают порядка 30 тысяч рублей, что на 5,2 тысячи больше, чем в 2023 году. В регионах СЗФО зарплата дворника уже достигла 40 тысяч рублей, что на 4,5 тысячи больше, чем в начале прошлого года. 

Динамика предлагаемых зарплат в востребованных ЖКХ-сферы профессиях, регионы СЗФО: 

Профессия

фев.24

фев.23

Динамика

за год

Дворник

40 000 ₽

35 500 ₽

4 500 ₽

Бухгалтер

69 000 ₽

55 600 ₽

13 400 ₽

Слесарь, сантехник

70 000 ₽

60 100 ₽

9 900 ₽

Бухгалтер

68 900 ₽

55 500 ₽

13 400 ₽

Менеджер по продажам, по работе с клиентами

89 000 ₽

74 600 ₽

14 400 ₽

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