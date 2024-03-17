Топ фактов о ЖКХ-сфере к профессиональному празднику работников
Каждый год в третье воскресенье марта в России профессиональный праздник отмечают работники ЖКХ-сферы. Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда и выяснили, какие зарплаты и условия предлагают в сфере благоустройства, а также кто самый востребованный в этой области.
Факт №1.
С начала года российские работодатели разметили почти 22 тысячи вакансий в ЖКХ-сфере. Спрос на специалистов по благоустройству за год вырос на 69%. Лидерами по числу вакансий в ЖКХ в целом по стране остаются: Москва (22% или почти 5 тысяч вакансий), Петербург (12%) и Свердловская область (6%).
Факт №2. Работодатели СЗФО с начала года разместили более 3 тысяч вакансий в области благоустройства. Это на 88% больше, чем в начале 2023 года. Большой прирост спроса на новый персонал в сфере благоустройства зафиксирован в Ленобласти (+160% новых вакансий), Вологодской области (+105%), Коми (+93% новых вакансий в ЖКХ), Петербурге (+89%). Держится на хорошем уровне спроса число вакансий и в Калининградкой области (+49% новых предложений о работе по сравнению с 2023 годом). Новгородский бизнес нарастил объём новых вакансий в ЖКХ на 34%, мурманский на 11%, карельские работодатели разместили на 47% больше новых предложений о работе в ЖКХ, псковские - на 8%.
Но абсолютным лидером по динамике спроса на работников в сфере благоустройства в СЗФО стала Архангельская область, здесь спрос вырос в два раза.
Факт №3
Наибольшая доля вакансий и новых рабочих мест приходится на сферу благоустройства, уборки территорий и зданий. При этом сильнее всего за год выросло число новых вакансий в сфере обеспечения пожарной безопасности, а также молниезащиты (+104% новых вакансий в целом по стране). Также чаще искать работников стали компании из сферы утилизации бытовых отходов (+83% новых вакансий год к году), вырос спрос на специалистов у бизнеса из сферы водоснабжения и канализации (+76%), а ещё у компаний, занимающихся лифтовым хозяйством (+32%).
Факт №4
Лидеры по спросу у работодателей: менеджеры по работе с клиентами, слесари и сантехники, бухгалтеры, водители, инженеры-конструкторы, а также электромонтажники и уборщики.
Факт №5
Профессии ЖКХ-сферы остаются одними из самых остродефицитных. В среднем на одну вакансию в этой области приходится до двух человек. Это в 2-3 раза ниже нормы. Для сравнения: в юридической сфере страны на одну вакансию может приходится более 10 кандидатов, на маркетинговые вакансии в среднем могут претендовать до 15 кандидатов.
Факт №6
Работодатели в ЖКХ-сфере чаще всего отдают предпочтение кандидатам с опытом в профессии до трёх лет (56% вакансий имеют подобное требование). При этом за год на 105% выросло число вакансий для соискателей без опыта в ЖКХ-секторе.
Факт №7
За год работодатели из ЖКХ-сферы стали на 43% чаще предлагать работу по вахте. Ещё на 58% выросло количество вакансий с удалённым форматом работы. А также на треть (+35%) выросло число предложений с гибким графиком работы.
Факт №8
В начале этого года диапазон зарплат в вакансиях российских компаний ЖКХ-отрасли составляет 51724₽ - 103448₽. В регионах СЗФО одну из самых высоких зарплат в сфере благоустройства предлагают работодатели из Коми (до 143 тысяч рублей), Петербурга (до 160 тысяч рублей), а также Архангельской области (до 133000)
Рыночный диапазон з\п до вычета НДФЛ (₽) по регионам СЗФО, 2024:
|
Регион
|
Диапазон зарплат
|
Санкт-Петербург
|
103 448 - 160 920
|
Ленинградская область
|
81 236 - 129 500
|
Архангельская область
|
100 000 - 133 000
|
Калининградская область
|
66 092 - 80 460
|
Мурманская область
|
до 114 943
|
Псковская область
|
127 328 - 129 109
|
Республика Коми
|
до 143 678
|
Вологодская область
|
97 701 - 109 195
Факт №9
При этом зарплаты для востребованных профессий в ЖКХ-сфере достаточно разные и в региональном разрезе, и с точки зрения профессий. Так, российским дворникам, которые очень востребованы в ЖКХ, в целом предлагают порядка 30 тысяч рублей, что на 5,2 тысячи больше, чем в 2023 году. В регионах СЗФО зарплата дворника уже достигла 40 тысяч рублей, что на 4,5 тысячи больше, чем в начале прошлого года.
Динамика предлагаемых зарплат в востребованных ЖКХ-сферы профессиях, регионы СЗФО:
|
Профессия
|
фев.24
|
фев.23
|
Динамика
за год
|
Дворник
|
40 000 ₽
|
35 500 ₽
|
4 500 ₽
|
Бухгалтер
|
69 000 ₽
|
55 600 ₽
|
13 400 ₽
|
Слесарь, сантехник
|
70 000 ₽
|
60 100 ₽
|
9 900 ₽
|
Бухгалтер
|
68 900 ₽
|
55 500 ₽
|
13 400 ₽
|
Менеджер по продажам, по работе с клиентами
|
89 000 ₽
|
74 600 ₽
|
14 400 ₽