Топ-фактов об инженерах Мурманской области к их профессиональному празднику

Каждый год 30 октября свой профессиональный праздник в России отмечают работники инженерно-технических специальностей различных отраслей промышленности — это День инженера-механика. Эксперты hh.ru подготовили топ фактов об инженерах Мурманской области.

Факт 1. За год спрос на инженеров самых разных специальностей (по охране труда, инженеров проектов, по эксплуатации, инженеров-энергетиков, сервисников, конструкторов, электронщиков и других) в целом по стране вырос на 63%, в Мурманской области на 15%. При этом Мурманская область занимает 5 место среди регионов СЗФО по востребованности таких специалистов и только за октябрь здесь открыто почти 300 инженерных вакансий.

Факт 2. Чаще всего инженеров ищут и приглашают на работу компании из строительной отрасли, ИТ-сектора, ретейла, работодатели из сферы приборостроения, металлургии, добывающей отрасли, энергетики и логистики. При этом наибольший прирост спроса на инженеров за год зафиксирован у компаний из сферы тяжёлого машиностроения (+118% за год), в области энергетики (+110%), в работодателей, занимающихся приборостроением и бытовой техникой (+101%), а также промышленным оборудованием (+92%), химического производства и ЖКХ (по +79% новых вакансий).

Факт 3. Работодатели всё чаще ищут и приглашают на работу инженеров с опытом от 3 до 6 лет и более – за год востребованность таких специалистов выросла на 69%. А вот для начинающих соискателей без опыта число вакансий увеличилось лишь на 6%. Кроме того, работодатели в поисках новых работников предлагают все более гибкие форматы работы: за год число предложений о работе на удалёнке для инженеров выросло на 16%, а с гибким графиком на 135%, число вахтовых вакансий стало больше на 44%.

Факт 4. Между тем кандидатов, имеющих инженерное образование и работающих по специальности, не хватает. В среднем на одну инженерную вакансию могут откликаться до 2-3 человек. Каждая третья компания-работодатель (34%) отмечает, что им стало сложнее искать и нанимать производственный линейный и инженерный персонал в этом году.

Факт 5. В планах у почти каждой второй, опрошенной hh.ru компании (47%), до конца 2022 года увеличить штат своих сотрудников новыми производственными и инженерными кадрами.

Факт 6. Российские работодатели за год увеличили зарплаты в вакансиях для инженеров. Сильнее всего доход вырос в вакансиях для инженеров пуско-наладочных работ (рост на 35000 рублей до 100000), сервисных инженеров и механиков (на 20000 до 80000 рублей), инженеров ПТО (на 15000 до 65000 рублей). В вакансиях для инженеров Мурманской области также есть рост зарплат: для главных инженеров доход вырос на 48000 до 101000 рублей, для инженеров ПТО на 5500 до 100000 рублей, а также на 10000 рублей выросли предлагаемые зарплаты для инженеров-проектировщиков до 60000.