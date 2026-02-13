Топ лучших предложений: февральские вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT

В Мурманске стартовали муниципальные этапы всероссийских конкурсов «Сердце отдаю детям» и «Воспитать человека»«Саамские традиции»: для «Паспорта Полярника» разработан новый штамп
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал вакансии в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Челябинске — и отобрал самые интересные предложения февраля.

В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей.

В Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми и Челябинске в топе лучших зарплатных предложений — врачи.

Вакансии водителей с зарплатой от 150000 рублей в месяц — в топе вакансий Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Красноярска, Новосибирска и Омска.

Предложения для квалифицированных рабочих с зарплатой свыше 150000 рублей в месяц разместили работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани, Краснодара и Омска.

В Москве в топ вошла вакансия начальника производственного отделения, в Санкт-Петербурге — управляющего директора фитнес-клуба, в Волгограде — главного инженера, в Екатеринбурге — главного юрисконсульта, в Казани — руководителя отдела продаж, в Красноярске — главного врача стоматологии, в Новосибирске — руководителя отдела гипермаркета, в Ростове-на-Дону — главного инженера проекта, в Самаре — руководителя отдела продаж.

Москва

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Врач гинеколог-репродуктолог

от 600 000 рублей

2

Senior Python-разработчик

575 000 рублей

3

Врач акушер-гинеколог

от 350 000 рублей

4

Системный администратор

300 000 — 350 000 рублей

5

Автодиагност

от 300 000 рублей

6

Врач стоматолог-ортопед

от 300 000 рублей

7

Управляющий фитнес-клубом

от 300 000 рублей

8

Начальник производственного отделения

280 000 рублей

9

Главный юрисконсульт

270 000 рублей

10

Ведущий финансовый менеджер

265 000 рублей


Санкт-Петербург

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Врач-психиатр

от 250 000 рублей

2

Менеджер по продажам (HoReCa)

250 000 рублей

3

Управляющий директор фитнес-клуба

от 230 000 рублей

4

Врач-рентгенолог

от 220 000 рублей

5

Водитель электробуса

от 200 000 рублей

6

Главный бухгалтер

от 200 000 рублей

7

Фрезеровщик

от 200 000 рублей

8

Руководитель филиала (массовый подбор персонала)

от 200 000 рублей

9

Сердечно-сосудистый хирург

от 200 000 рублей

10

Главный юрисконсульт

198 000 рублей

