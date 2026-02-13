Топ лучших предложений: февральские вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал вакансии в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Челябинске — и отобрал самые интересные предложения февраля.

В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей.

В Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми и Челябинске в топе лучших зарплатных предложений — врачи.

Вакансии водителей с зарплатой от 150000 рублей в месяц — в топе вакансий Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Красноярска, Новосибирска и Омска.

Предложения для квалифицированных рабочих с зарплатой свыше 150000 рублей в месяц разместили работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани, Краснодара и Омска.

В Москве в топ вошла вакансия начальника производственного отделения, в Санкт-Петербурге — управляющего директора фитнес-клуба, в Волгограде — главного инженера, в Екатеринбурге — главного юрисконсульта, в Казани — руководителя отдела продаж, в Красноярске — главного врача стоматологии, в Новосибирске — руководителя отдела гипермаркета, в Ростове-на-Дону — главного инженера проекта, в Самаре — руководителя отдела продаж.

