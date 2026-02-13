Топ лучших предложений: февральские вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал вакансии в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Челябинске — и отобрал самые интересные предложения февраля.
В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей.
В Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми и Челябинске в топе лучших зарплатных предложений — врачи.
Вакансии водителей с зарплатой от 150000 рублей в месяц — в топе вакансий Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Красноярска, Новосибирска и Омска.
Предложения для квалифицированных рабочих с зарплатой свыше 150000 рублей в месяц разместили работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани, Краснодара и Омска.
В Москве в топ вошла вакансия начальника производственного отделения, в Санкт-Петербурге — управляющего директора фитнес-клуба, в Волгограде — главного инженера, в Екатеринбурге — главного юрисконсульта, в Казани — руководителя отдела продаж, в Красноярске — главного врача стоматологии, в Новосибирске — руководителя отдела гипермаркета, в Ростове-на-Дону — главного инженера проекта, в Самаре — руководителя отдела продаж.
Москва
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
от 600 000 рублей
|
2
|
575 000 рублей
|
3
|
от 350 000 рублей
|
4
|
300 000 — 350 000 рублей
|
5
|
от 300 000 рублей
|
6
|
от 300 000 рублей
|
7
|
от 300 000 рублей
|
8
|
280 000 рублей
|
9
|
270 000 рублей
|
10
|
265 000 рублей
Санкт-Петербург
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
от 250 000 рублей
|
2
|
250 000 рублей
|
3
|
от 230 000 рублей
|
4
|
от 220 000 рублей
|
5
|
от 200 000 рублей
|
6
|
от 200 000 рублей
|
7
|
от 200 000 рублей
|
8
|
от 200 000 рублей
|
9
|
от 200 000 рублей
|
10
|
198 000 рублей