Топ нелюбимых дел в преддверии Нового года. Мужчин больше всего раздражает необходимость выбирать подарки, женщин — обязанность готовить

В подготовке к новогоднему торжеству мужчин раздражает поиск подарков, женщин — приготовление угощений. К такому выводу пришли эксперты сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, во время которого узнали от россиян, что больше всего их сердит в подготовке к празднованию Нового года. В открытом опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Каждый второй гражданин (51%) испытывает дискомфорт от некоторых предновогодних обязанностей. По 9% россиян рассказали, что больше всего не любят приготовление праздничных блюд и поиск подарков. Закупка продуктов и общая суета напрягает по 8% граждан соответственно. От мытья праздничной посуды и уборки не в восторге 7% ответивших. Тех, кого раздражает абсолютно все, и тех, кто не доволен большими тратами, — по 5%. Украшают елку, не испытывая удовольствия, — 2%. По 1% респондентов указали на то, что им не нравится долгое ожидание праздника, корпоративные мероприятия и поздравительная «обязаловка», когда нужно одарить руководство, коллег, клиентов, партнеров и проч.

Для 36% россиян нет дел, которые бы раздражали их в предновогодней суете: «Это самый любимый праздник!».

Мужчин в преддверии Нового года больше всего сердит необходимость выбирать подарки. Женщин раздражает обязанность готовить.

Время проведения опроса: 18—25 декабря 2024 года.