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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.22 13:00

Топ профессий с самой высокой зарплатой в Мурманской области

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Мурманской области и выяснили, работникам каких профессий компании области готовы платить самые высокие зарплаты в ноябре.

На данный момент медианная предлагаемая зарплата в Мурманской области составляет почти 54000 рублей. Как правило, работодатели Мурманской области предлагают зарплату на 3% меньше, чем компании из других областей России. По сравнению с зарплатами в начале года средняя зарплата в области выросла на 3%. Между тем мурманчанам в ноябре доступны порядка 300 высокооплачиваемых вакансий с зарплатой от 140000 рублей и выше.

Наибольшая доля вакансий с высокой зарплатой в Мурманской области предлагается компаниями из сферы строительства (16% вакансий из числа высокооплачиваемых в ноябре). На втором месте по числу вакансий с высокой зарплатой автомобильный бизнес (12% предложений о работе). На третьем месте – добывающая отрасль (11%). Также можно найти хорошую зарплату в вакансиях компаний из отраслей «Услуги для бизнеса» (8%), металлургии и металлообработки, а также тяжелого машиностроения (по 7% в каждой отрасли).

Рейтинг вакансий с высокой зарплатой в ноябре, Мурманская область:

  1. Начальник отдела АСУ ТП, до 230 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/71844644;
  2. Flutter Developer, до 325 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/72136095;
  3. Врач стоматолог-ортопед, от 300 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/71268785;
  4. Начальник отделения хвостового хозяйства, от 180 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/71607886;
  5. Директор филиала, до 250 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/71273755;
  6. Машинист железнодорожно-строительной машины, до 110 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/72023203;
  7. Кладовщик-комплектовщик, до 105 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/71071164;
  8. Водитель на легковом автомобиле компании, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/71664074;
  9. Фасовщик интернет-заказов, до 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/70827202;

             10. Утренний водитель-курьер, до 148 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/70960435.

 

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