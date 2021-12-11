Топ самых востребованных профессий 2021 года в России и СЗФО
Эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru составили рэнкинг самых востребованных профессий на рынке труда России и регионах СЗФО по итогам 2021 года. Для этого было проанализированы свыше миллиона вакансий, размещенных на hh.ru в течение 2021 года и учтены синонимы в названии профессии.
По итогам года в тройку профессий-лидеров по количеству вакансий в России вошли водитель, менеджер по продажам и продавец в магазине.
Рэнкинг профессий по числу открытых вакансий в России за 2021 год:
|
№
|
Название профессии
|
Кол-во вакансий
|
Водитель (вкл. -экспедитор, такси и т.п.)
|
157,9 тыс.
|
Менеджер по продажам
|
147,3 тыс.
|
Продавец (вкл. -консультант, -кассир, и т.п.)
|
145,7 тыс.
|
Бухгалтер
|
87,2 тыс.
|
Менеджер по работе с клиентами
|
80,5 тыс.
|
Кладовщик (вкл. -грузчик, -комплектовщик)
|
74,9 тыс.
|
Повар (все уровни)
|
53,8 тыс.
|
Администратор (не офиса)
|
47,9 тыс.
|
Торговый представитель
|
44,5 тыс.
|
Разнорабочий, рабочий
|
40,4 тыс.
|
Полицейский
|
35,7 тыс.
|
Грузчик
|
34,1 тыс.
|
Медицинская сестра
|
33,7 тыс.
|
Офис-менеджер, администратор офиса
|
27,4 тыс.
|
Инженер
|
26,4 тыс.
|
Официант
|
21,5 тыс.
|
Главный бухгалтер
|
21,4 тыс.
|
Курьер (не водитель)
|
19,9 тыс.
|
Системный администратор
|
19,5 тыс.
|
Юрист
|
18,5 тыс.
По сравнению с 2020 годом в распределении востребованных профессий на рынке труда в РФ текущего года произошли существенные изменения. Так, лидер этого года - профессия водителя - поднялась на две позиции, сместила на 2-е место «менеджера по продажам», который возглавлял рэнкинг в течение нескольких последних лет.
Профессия инженера, которая занимала 2-е место в прошлом году, продемонстрировала самое существенное падение за год (на 13 пунктов) и оказалась на 15-м месте в 2021 году. Профессия продавца в магазине поднялась с 10-го на 2-е место.
Впервые в списке оказались сразу несколько профессий – повар, администратор, кладовщик, разнорабочий, полицейский. Выбыли из рэнкинга в 2021 году профессии слесаря и токаря. В сфере медицины место профессии врача заняла медицинская сестра.