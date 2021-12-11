Топ самых востребованных профессий 2021 года в России и СЗФО

Эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru составили рэнкинг самых востребованных профессий на рынке труда России и регионах СЗФО по итогам 2021 года. Для этого было проанализированы свыше миллиона вакансий, размещенных на hh.ru в течение 2021 года и учтены синонимы в названии профессии.

По итогам года в тройку профессий-лидеров по количеству вакансий в России вошли водитель, менеджер по продажам и продавец в магазине.

Рэнкинг профессий по числу открытых вакансий в России за 2021 год:

№ Название профессии Кол-во вакансий Водитель (вкл. -экспедитор, такси и т.п.) 157,9 тыс. Менеджер по продажам 147,3 тыс. Продавец (вкл. -консультант, -кассир, и т.п.) 145,7 тыс. Бухгалтер 87,2 тыс. Менеджер по работе с клиентами 80,5 тыс. Кладовщик (вкл. -грузчик, -комплектовщик) 74,9 тыс. Повар (все уровни) 53,8 тыс. Администратор (не офиса) 47,9 тыс. Торговый представитель 44,5 тыс. Разнорабочий, рабочий 40,4 тыс. Полицейский 35,7 тыс. Грузчик 34,1 тыс. Медицинская сестра 33,7 тыс. Офис-менеджер, администратор офиса 27,4 тыс. Инженер 26,4 тыс. Официант 21,5 тыс. Главный бухгалтер 21,4 тыс. Курьер (не водитель) 19,9 тыс. Системный администратор 19,5 тыс. Юрист 18,5 тыс.

По сравнению с 2020 годом в распределении востребованных профессий на рынке труда в РФ текущего года произошли существенные изменения. Так, лидер этого года - профессия водителя - поднялась на две позиции, сместила на 2-е место «менеджера по продажам», который возглавлял рэнкинг в течение нескольких последних лет.

Профессия инженера, которая занимала 2-е место в прошлом году, продемонстрировала самое существенное падение за год (на 13 пунктов) и оказалась на 15-м месте в 2021 году. Профессия продавца в магазине поднялась с 10-го на 2-е место.

Впервые в списке оказались сразу несколько профессий – повар, администратор, кладовщик, разнорабочий, полицейский. Выбыли из рэнкинга в 2021 году профессии слесаря и токаря. В сфере медицины место профессии врача заняла медицинская сестра.